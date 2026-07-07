El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, aseguró que la provincia ya tiene analizado el reclamo territorial de La Rioja y está preparada para una eventual demanda en la Corte Suprema. En diálogo con DIARIO HUARPE, el funcionario sostuvo que "está todo estudiado,analizado y advertido" ante cualquier acción que pueda emprender la provincia vecina.

La declaración se produce luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgara este la Ley N° 10.876, que reafirma el reclamo territorial sobre áreas actualmente bajo jurisdicción de San Juan. Además, el Fiscal de Estado de la vecina provincia, Emilio Rodríguez, sostuvo a la Radio La Red que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando para una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo el pedido de la nulidad del decreto-ley 18.004, dictado durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, al considerar que modificó de manera ilegítima los límites provinciales. Cabe destacar parte de las zonas reclamadas son àreas mineras.

"Hasta que no nos comuniquen algún tipo de notificación judicial por algo referente a eso, nosotros no vamos a hacer nada porque entendemos que los límites ya están trazados", afirmó Dávila. Sin embargo, aclaró que el equipo jurídico provincial testá listo:

"Está todo estudiado, analizado y advertido, de lo que pueda llegar a suceder, tanto del punto de vista histórico como técnico como jurídico".

Consultado sobre si una ley provincial puede reclamar territorios de otra provincia, Dávila fue contundente: "La Constitución Nacional establece claramente que es el Congreso de la Nación quien fija los límites interprovinciales. Una provincia no puede por sí sola fijar sus propios límites, tiene que pasar por el Congreso". El fiscal explicó que existen dos caminos para avanzar con un reclamo de este tipo: el institucional o político, a través de un proyecto de ley en el Congreso, o el judicial, mediante una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Ya lo han intentado tres o cuatro veces y no ha avanzado", señaló Dávila respecto de los intentos previos de La Rioja en el Congreso. En cuanto a la vía judicial, indicó que "la Corte es la que entiende por conflictos entre provincias eventualmente, que sería el caso".

El fiscal también se refirió a la posibilidad de que el reclamo afecte los proyectos mineros en la zona, como Vicuña. "Hoy por hoy los proyectos mineros que están del lado de San Juan tienen su autoridad de aplicación en el Ministerio de Minería de San Juan. Hoy por hoy eso no corre ningún tipo de riesgo", afirmó.

Sobre antecedentes similares, Dávila mencionó que ha habido varios casos en otras provincias que han ido a la Corte con planteos similares "y no han surtido efecto". También recordó que la traza de los límites entre San Juan y La Rioja está jurídicamente vigente y que para revertirla "hay que recorrer esos dos caminos".

El funcionario concluyó que la provincia no tiene previsto iniciar acciones de manera anticipada. "Cuando algo ya está determinado, no hay por qué reasegurarlo con nada por el estilo", sostuvo.

Cabe destacar que el mes pasado, cuando Quintela envió el proyecto a la legislatura riojana, el gobernadro Orrego publicó en sus redes sociales: "nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia".