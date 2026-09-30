La Dirección Técnica Geológica Minera del Ministerio de Minería de San Juan lleva adelante un sistema de inspecciones en terreno para verificar que las empresas cumplan con lo que declaran en sus expedientes. Según comunicó la cartera minera, desde el 15 de enero hasta la fecha, el área realizó 20 inspecciones que permitieron controlar más de 100 expedientes, según informó el organismo.

Las cifras no representan 20 derechos mineros ni 20 trámites individuales. Una misma salida a la cordillera puede extenderse durante varios días y permitir la revisión de numerosos expedientes. Así, cada recorrida se convierte en una verificación múltiple que abarca desde perforaciones y labores legales hasta servidumbres, campamentos y proyectos que buscan reactivarse.

Qué verifican los inspectores

Cuando los geólogos salen a la montaña no van a buscar nuevos descubrimientos. Su función es verificar que las empresas estén ejecutando en terreno los trabajos que informan en sus expedientes. Para eso trabajan junto con Catastro Minero: con las coordenadas del expediente recorren el área y revisan perforaciones, canaletas, frentes de excavación, testigos de sondaje u otras evidencias geológicas que respalden la presentación de la compañía.

Uno de los controles más relevantes corresponde a las labores legales. Allí los técnicos deben constatar que la mineralización denunciada exista efectivamente en el lugar informado por la empresa. Es decir: no alcanza con declarar un hallazgo, hay que poder mostrarlo en el terreno.

Las inspecciones también alcanzan a servidumbres de caminos, puentes y campamentos, controles vinculados a fianzas mineras y relevamientos en canteras de áridos, bentonita y otros minerales industriales.

Los artículos que ordenan el control

Una parte importante del trabajo está vinculada con los artículos 217 y 225 del Código de Minería. El primero regula el Plan y Monto de Inversiones que deben presentar los titulares de derechos mineros. El segundo corresponde a los planes de activación o reactivación de propiedades que permanecieron inactivas durante varios años.

Lo que analiza Geología no es cuánto dinero invierte una empresa, sino si las tareas previstas son compatibles con la etapa en la que se encuentra el proyecto. Mientras un prospecto inicial puede justificar trabajos de prospección, geoquímica o geofísica, un proyecto más avanzado debería mostrar perforaciones, modelos geológicos y estudios orientados a la definición de recursos minerales.

"La función de Geología es verificar el correcto cumplimiento de la ley. Tenemos que comprobar que las cosas se hagan según la normativa vigente", explicó Romina Gómez, geóloga al frente de la Dirección Técnica Geológica Minera.

El trabajo se desarrolla en un contexto de fuerte actividad exploratoria y de expectativa por el avance de los grandes proyectos de cobre. Mientras San Juan busca consolidar inversiones y ampliar su desarrollo minero, el control estatal aparece como una herramienta necesaria para acompañar ese proceso.

La premisa oficial es que el crecimiento del sector esté respaldado por reglas claras y verificaciones técnicas que permitan corroborar en el terreno lo que figura en los expedientes. Las recorridas también generan información que va más allá de cada control puntual: durante las inspecciones se realizan observaciones geológicas, se verifican muestras y se generan registros que contribuyen al conocimiento geológico de la provincia.

Es una tarea poco visible para el público, pero forma parte de la estructura de control sobre la que se apoya una de las actividades productivas más importantes de San Juan.