San Juan ya tiene a sus representantes para el Festival de Malambo de Laborde

San Juan ya definió a los artistas que integrarán la delegación provincial en el Festival Nacional del Malambo de Laborde 2027, luego de la realización del selectivo del Pre Laborde. Los representantes locales competirán en distintas disciplinas durante el tradicional encuentro folklórico que se desarrollará en Laborde, Córdoba, del 10 al 16 de enero del próximo año.

La delegación estará encabezada por Facundo Montaña, quien participará en la categoría Aspirante a Campeón Nacional de Malambo Mayor, una de las principales competencias del festival. Su participación será parte de la representación sanjuanina que buscará llevar al escenario cordobés distintas expresiones vinculadas con la tradición folklórica de la provincia.

La nómina definida tras el selectivo incluye participantes de diferentes edades y disciplinas. En Malambo Infantil, el representante será Bautista Funes Márquez, mientras que Lisandro Páez Reinoso competirá en Malambo Menor.

En Malambo Combinado Menor fueron seleccionados Alejo Giménez, Jonathan Ochoa, Juan Cortez y Lionel Tejada. En tanto, Juan Pablo Arredondo representará a San Juan en Malambo Juvenil y Thiago Sánchez lo hará en Malambo Juvenil Especial.

La delegación también contará con la participación de Mariano Montaña en Malambo Veterano y Mauricio Lencina en Malambo de Contrapunto.

Danza, canto y tradición

La representación sanjuanina se extenderá además a otras disciplinas vinculadas con la cultura folklórica. El Ballet Vanguardia será el encargado de competir en Conjunto de Danza, mientras que Guadalupe Jaime y Federico Tría conformarán la Pareja de Danza.

María Solange Pinto fue seleccionada como Paisana Nacional. En las disciplinas vinculadas con la música y la palabra tradicional, Ailín Valdez participará como Solista de Canto y Cintia y Matías Barros lo harán como Dúo de Canto.

La delegación se completará con Juan José Recabarren como Recitador Tradicional y José Alberto Frías en la categoría Locutor Animador.

De esta manera, San Juan tendrá representantes en distintas expresiones del folklore en una nueva edición del Festival Nacional del Malambo de Laborde. Los artistas comenzarán ahora la preparación para la competencia nacional, que tendrá lugar en enero de 2027.