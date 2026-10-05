La organización de la visita del Papa León a la Argentina ya moviliza a miles de personas y San Juan también tendrá participación activa a través de un grupo de voluntarios que colaborará en distintos aspectos del operativo.

Virna Vinader, encargada de Relaciones Institucionales en el Arzobispado de San Juan de Cuyo y voluntaria en el área de Comunicación de la visita papal, explicó en Te lo Tengo que Decir! de HUARPE TV que a nivel nacional ya se alcanzaron los 20.000 voluntarios inscriptos, mientras que la Arquidiócesis de San Juan reúne casi 200 personas.

La participación de los voluntarios será fundamental para atender las necesidades que surjan durante las distintas actividades masivas previstas en el marco de la visita. Según explicó Vinader, las tareas estarán distribuidas en diferentes áreas.

Logística, sanidad y comunicación

Uno de los grupos estará abocado a la logística, con tareas relacionadas con la organización de los eventos, el estacionamiento de los colectivos y el traslado de los peregrinos hasta los lugares donde se desarrollarán las celebraciones.

También habrá voluntarios vinculados con sanidad, quienes trabajarán junto con los servicios de salud y las ambulancias para responder ante las necesidades que puedan surgir durante las concentraciones masivas.

El tercer gran espacio será el de comunicación, en el que participarán periodistas y comunicadores. Vinader explicó que una de las tareas será colaborar en la organización de las salas de prensa destinadas a los periodistas que lleguen desde distintos puntos del país.

Además, habrá un espacio específico para los denominados periodistas vaticanistas, profesionales especializados en la cobertura de la actividad de la Iglesia que acompañan habitualmente al Papa durante sus viajes internacionales. En ese sector también serán importantes los conocimientos de idiomas debido a la presencia de comunicadores de distintos países.

“Realmente el trabajo de los voluntarios es un trabajo apasionante, entrega también con mucha voluntad y con mucha intención de ser parte de esta gran organización”, sostuvo Vinader.

Qué deben cubrir los voluntarios

Uno de los aspectos que explicó la representante del Arzobispado está relacionado con los gastos de quienes participen del operativo. Los voluntarios deben hacerse cargo de su traslado hasta la sede donde desarrollarán sus tareas, ya sea en Córdoba o Buenos Aires.

En cambio, la organización se ocupa de otras necesidades durante la participación, entre ellas el hospedaje y la alimentación.

La convocatoria estableció además requisitos de edad. Pueden participar personas mayores de 18 años y hasta los 65 años. Vinader explicó que el límite superior está relacionado principalmente con las características de los traslados y las caminatas que deberán realizarse en espacios donde habrá grandes concentraciones de personas.

Una convocatoria que también alcanzó a San Juan

La cantidad de sanjuaninos que se sumaron al voluntariado es uno de los aspectos destacados por la Arquidiócesis. “Son casi 200 los voluntarios sanjuaninos para distintos ámbitos”, señaló Vinader.

La participación se suma a la organización de los fieles que viajarán a Córdoba y Buenos Aires y a las actividades que se preparan dentro de la provincia para quienes no puedan trasladarse.

De esta manera, San Juan tendrá presencia tanto entre quienes colaborarán directamente en el operativo de la visita como entre los peregrinos que viajarán y las comunidades que seguirán las celebraciones desde la provincia.

La inscripción para el voluntariado permaneció abierta hasta este 5 de octubre, según explicó Vinader durante la entrevista. Las personas interesadas podían acceder al formulario a través de las redes sociales y la página web del Arzobispado de San Juan de Cuyo.