San Juan se prepara para convertirse en el punto de encuentro del deporte de adultos mayores de Argentina, con más de 1.400 participantes que llegarán a la provincia. Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026 se desarrollarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en diferentes escenarios sanjuaninos.

Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, ya quedaron definidos los espacios que recibirán las distintas disciplinas. Las delegaciones llegarán desde distintos puntos del país para participar de las jornadas de competencia, integración y encuentro.

Las disciplinas y sus escenarios

El Velódromo Vicente Alejo Chancay será uno de los principales escenarios de la competencia y concentrará gran parte de las actividades previstas. Allí se disputarán tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco y tejo.

Por su parte, el Club Hispano recibirá las competencias de tenis, pádel, Circuito de Habilidades Motrices (CHAM) y newcom. Las actividades estarán distribuidas en los diferentes turnos establecidos por la organización.

El Parque de Mayo será el escenario destinado a las competencias de orientación. En tanto, El Almendro albergará las pruebas de natación durante el desarrollo de los Juegos Nacionales.

El cierre será en Don Bosco

Don Bosco será el lugar elegido para la fiesta de cierre de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026. El encuentro marcará la finalización de varios días de competencia, integración y encuentro entre las delegaciones participantes.

De esta manera, San Juan volverá a asumir el desafío de ser anfitriona de un acontecimiento deportivo de alcance nacional. La provincia pondrá a disposición diferentes escenarios para recibir a los adultos mayores que llegarán desde distintos puntos de Argentina.

El encuentro también permitirá fortalecer al deporte como herramienta de participación e integración. Así, San Juan se prepara para recibir a más de 1.400 participantes en una propuesta que tendrá como protagonistas a los adultos mayores de todo el país.