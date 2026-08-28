San Lorenzo atraviesa uno de los momentos financieros más delicados de los últimos años y la situación ya amenaza directamente a uno de sus patrimonios más emblemáticos. Una sentencia de la Cámara de Apelaciones obliga al club a pagarle a Ignacio Piatti US$4.369.889,11, mientras la histórica sede de Avenida La Plata, en Boedo, permanece embargada.

El reclamo está relacionado con el segundo ciclo del mediocampista en San Lorenzo, durante 2020. Ante la posibilidad de que la propiedad pueda ser rematada, la dirigencia intentó alcanzar un acuerdo con el representante legal del exfutbolista.

Este jueves se realizó una audiencia entre los directivos del club y José Confalonieri, abogado de Piatti. San Lorenzo ofreció un pago inicial y la cesión de parte de sus futuros ingresos por derechos de televisión, pero la propuesta fue rechazada.

Las partes acordaron volver a reunirse el 24 de septiembre, aunque mientras tanto el embargo continúa vigente.

Cómo se llegó a los US$4,3 millones

La deuda reconocida por la Justicia incluye diferentes conceptos. El monto contempla US$2.292.716,47 de indemnización para Piatti, US$458.543,29 de intereses y otros US$786.648,42 correspondientes a honorarios de la parte actora.

A esto se suman US$611.880,16 de honorarios de la parte demandada, US$137.562,98 para el perito contador y US$82.537,79 en concepto de tasa de Justicia.

Piatti había regresado al club a comienzos de 2020, durante la presidencia de Marcelo Tinelli. Disputó apenas 10 partidos y solo uno de ellos de manera completa.

A fines de ese año, San Lorenzo aplicó una cláusula unilateral de rescisión. El futbolista inició entonces una demanda en la que reclamó la doble indemnización contemplada por las medidas adoptadas durante la pandemia.

En primera instancia, el reclamo había sido rechazado en gran parte. Sin embargo, en septiembre de 2024, la Sala I de la Cámara de Apelaciones modificó sustancialmente el escenario y declaró nula la cláusula de rescisión anticipada.

Además, estableció que el vínculo debía ser considerado laboral y que la indemnización debía calcularse tomando como referencia el dólar MEP, debido a las restricciones cambiarias.

El embargo sobre la histórica sede de Boedo

En marzo de 2025, Piatti consiguió el embargo de la propiedad ubicada en Avenida La Plata 1782. Si las partes no alcanzan un acuerdo, el reclamo podría derivar en el remate del inmueble.

La situación se complica porque los ingresos futuros de televisión que San Lorenzo ofreció como parte de pago ya tienen compromisos con otros acreedores.

Entre ellos aparecen Lucas Menossi, que percibe US$80.000 mensuales por dos reclamos, y Fabricio Coloccini, con US$55.000 mensuales.

Así, el club deberá buscar una salida para evitar que una deuda millonaria termine poniendo en riesgo uno de los símbolos más importantes de su historia.