San Lorenzo oficializó la llegada de Diego 'Torito' Rodríguez como primer refuerzo del año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Lorenzo oficializó hoy la llegada del mediocampista Diego 'Torito' Rodríguez como primer refuerzo con vistas a encarar el año 2020, que tiene al equipo 'azulgrana' con la intención de pelear la Superliga.



En un comunicado en la página oficial se ve una foto en la que aparecen el jugador uruguayo con el titular del 'Ciclón', Marcelo Tinelli, ambos con una camiseta del club de Boedo como símbolo del arribo del jugador.



Rodríguez firmó su contrato luego de reunirse con Tinelli. El volante de 30 años llega a préstamo por un año y con una opción de compra (entre 1.6 a 1.8 millones de dólares)", destacó el club 'santo' en la nota.



El jugador nacido en Montevideo, proviene de Defensa y Justicia, donde jugó el año pasado y las autoridades del equipo 'azulgrana' negociaron el arribo del volante con Xolos Tijuana de México, dueño de su pase.



"Estoy muy feliz de llegar a un grande como San Lorenzo. Vengo dispuesto a entregarme al cien por ciento por esta camiseta", manifestó sobre su llegada el jugador ex Defensor Sporting en la página web del club.



Además, Tinelli expresó en el mismo medio: "Siempre me gustó como jugador. Por su espíritu guerrero, porque nunca da por perdida ninguna pelota".



Rodríguez integró la selección uruguaya Sub 20 y la de mayores, también pasó por Udinese de Italia, Godoy Cruz, Independiente (campeón Copa Sudamericana 2017), Tijuana de México y por último Defensa y Justicia.