San Lorenzo recibe a Estudiantes en la vuelta de Mascherano al fútbol argentino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, dos equipos con pretensiones de pelear por los primeros puestos de la Superliga, jugarán hoy en el Nuevo Gasómetro un partido que tiene como agregado la vuelta de Javier Mascherano al fútbol argentino tras 14 años y medio.



Este encuentro de la decimoséptima fecha comenzará a las 19.40 con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión en directo de Fox Sports Premium.



La vuelta del ex capitán del seleccionado argentino al torneo local es en sí misma una atracción ya que se producirá 14 años, 6 meses y 22 días después de su último partido: un triunfo de River Plate sobre Huracán de Tres Arroyos (1-0), el 3 de julio de 2005.



Contrariamente a lo que podía suponerse, Mascherano no eligió a River Plate, su club de origen, para el regreso y si a Estudiantes, seducido por el presidente Juan Sebastián Verón -ex compañero en el seleccionado argentino- y el perfil de un club con una identidad bien arraigada.



Estudiantes se ubica 13ro. en la Superliga con 24 unidades, seis menos que los punteros River y Argentinos Juniors, y su objetivo de mínima será ingresar en la zona de clasificación a las copas internacionales.



San Lorenzo, noveno con 26 puntos, será una dura prueba ya que comenzó una levantada desde que Diego Monarriz asumió la dirección técnica -primer de manera interina y luego de forma definitiva- en reemplazo de Juan Antonio Pizzi.



En los cinco partidos de su ciclo, el "Ciclón" perdió uno, empató otro y ganó tres encuentros, entre ellos, a los dos punteros de la Superliga (3-0 a Argentinos, de local y 1-0 a River de visitante).



El equipo de Boedo tendrá una importante baja por la participación del joven goleador Adolfo Gaich en el seleccionado sub 23 que participa del Preolímpico en Colombia.



Y a la vez, presentará a tres de los cuatro refuerzos conseguidos en el actual mercado de pases: el marcador central Alejandro Donatti -campeón con Racing en la pasada Superliga-, el mediocampista uruguayo Diego "Torito" Rodríguez y el delantero Nicolás "Uvita" Fernández, ambos llegados de Defensa y Justicia.



Estudiantes, además de Mascherano, contará en ataque con el uruguayo Martín Cauteruccio, que también retorna al fútbol argentino ante el club con el que fue campeón del torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2016.