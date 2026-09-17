Las sospechas vinculadas a posibles apuestas deportivas en el fútbol formativo de San Martín derivaron en gestiones directivas dentro de la institución. Tras la información revelada por Tiempo de San Juan, desde la entidad confirmaron la realización de actuaciones internas para evaluar los hechos reportados en el plantel de Reserva.

Hernán Pascual, abogado y encargado de prensa de la entidad, detalló en declaraciones vertidas ante periodistas de Radio Santa Cecilia la postura institucional. "Internamente hemos venido trabajando, no desde la semana pasada, sino desde hace un tiempo. Se han tomado las determinaciones y las decisiones en la parte dirigencial y deportiva", aseguró la fuente del club al ser consultada sobre las sospechas planteadas.

El representante legal descartó brindar precisiones sobre las acciones tomadas concretamente y argumentó que se busca preservar los intereses del club en un marco de discreción. "Son cosas que quedan puertas adentro del club porque entendemos que es la mejor manera de proteger sus intereses, que es lo que todos queremos", sostuvo Pascual. A su vez, remarcó la instancia donde la masa societaria podrá requerir aclaraciones: "El 21 tenemos asamblea y el socio que quiera preguntar podrá hacerlo. Nosotros trabajamos día a día y en silencio. Esos ruidos no le hacen bien al club".

A la par de estas declaraciones oficiales, la repercusión mediática del tema causó malestar dentro del plantel profesional. Luego del empate en condición de local ante Tristán Suárez en Concepción, el defensor Facundo Nadalín abordó el tema a pesar de que los señalamientos no recaen sobre el equipo principal. "Nos enteramos a la par, cuando salió en los medios. Te da bronca porque te empiezan a mandar mensajes desde otros lugares y nosotros no tenemos nada que ver. Meten a todos en la misma bolsa y este es un grupo de pibes. Todos laburamos y tratamos de ganarnos el pan para nuestras familias", expresó el futbolista verdinegro.

Las reconstrucciones efectuadas por Tiempo de San Juan indican que la atención directiva está puesta en rendimientos registrados en varios encuentros del selectivo. A raíz de los análisis preliminares, algunos jugadores resultaron apartados y otros rescindieron su vínculo contractual, mientras que ciertos futbolistas observados aún se mantienen dentro de la plantilla.

Hasta el momento las indagaciones transcurren sin denuncias en sede judicial, circunscribiéndose al ámbito administrativo del club para determinar si existieron anomalías en el desempeño de los partidos.

El origen de los cuestionamientos responde a marcadores abultados que se repitieron entre el primer semestre y agosto. Entre los resultados que llamaron la atención figuran caídas 6-1 contra Quilmes, Lanús y Huracán, un 4-1 frente a Boca, un 8-0 ante Defensa y Justicia y un 9-0 propinado por Independiente. Si bien los marcadores por sí mismos no representan pruebas contundentes de ilícitos, la reiteración motivó la revisión de partidos disputados durante un período de aproximadamente dos años.