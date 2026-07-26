San Martín de San Juan sufrió una dura derrota este domingo en su visita a Agropecuario Argentino. El conjunto dirigido por el Verdinegro perdió 2 a 1 en el estadio Ofelia Rosenzuaig, de Carlos Casares, luego de desperdiciar la ventaja conseguida en el primer tiempo. El encuentro correspondió a la fecha 22 de la Primera Nacional y dejó al equipo sanjuanino sin la posibilidad de meterse en los puestos de protagonismo de su zona.

El equipo sanjuanino había comenzado mejor y logró abrir el marcador a los 30 minutos de la primera etapa. Nazareno Fúnez definió con precisión para establecer el 1-0 y darle tranquilidad a un San Martín que se mostraba sólido y manejaba el desarrollo del juego.

Agropecuario reaccionó en el complemento

La historia cambió rápidamente tras el descanso. Apenas iniciada la segunda mitad, Alejandro Gagliardi marcó el empate para el conjunto bonaerense a los 48 minutos, golpeando al Verdinegro en un momento clave del encuentro.

Con el correr de los minutos, el desarrollo se volvió más disputado y el árbitro pasó a tener un rol determinante. Agropecuario contó con tres penales a su favor durante el complemento. Gagliardi convirtió dos de ellos para dar vuelta el resultado, mientras que el tercero fue contenido por el arquero de San Martín, evitando una diferencia mayor.

Además, el conjunto sanjuanino terminó el partido con un jugador menos, tras sufrir una expulsión en el tramo final.

Un golpe para el Verdinegro

La derrota dejó a San Martín con 26 puntos, ubicándose en la novena posición de la tabla, mientras que Agropecuario alcanzó las 23 unidades y escaló hasta el 17.º lugar.

El Verdinegro no pudo sostener la ventaja conseguida en la primera parte y regresó de Carlos Casares con las manos vacías, en un resultado que complica sus aspiraciones de seguir escalando en la Primera Nacional.

Dato

La Primera Nacional 2026 se disputa con dos zonas de 18 equipos. Los ganadores de cada grupo jugarán una final por el primer ascenso a la Liga Profesional, mientras que el segundo ascenso se definirá mediante un torneo reducido entre los mejores ubicados de ambas zonas.