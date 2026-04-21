El Hilario Sánchez volverá a latir este sábado 25 de abril cuando San Martín reciba a Quilmes por la fecha 11 de la Primera Nacional. El encuentro, que comenzará a las 17:30, es fundamental para las aspiraciones del equipo sanjuanino, que llega entonado tras la gran victoria conseguida ante Midland en la jornada anterior.

Bajo la conducción técnica de Alejandro Schiapparelli, quien estará nuevamente en el banco de suplentes, el Verdinegro buscará sumar de a tres para acortar distancias en la tabla de posiciones. Actualmente, el conjunto sanjuanino cosecha 10 unidades y se encuentra a solo tres de Midland y Atlanta(13), los últimos equipos que actualmente estarían ingresando a la zona de Playoffs por el ascenso.

Por su parte, el "Cervecero" llega a San Juan tras igualar sin goles en el clásico ante Nueva Chicago, lo que augura un duelo cerrado y de alta intensidad en Concepción.

Venta de entradas y precios confirmados

Para este compromiso, la dirigencia del club ya dio a conocer los valores de los tickets para acompañar al equipo en casa. Se espera un gran marco de público para empujar al Verdinegro hacia los puestos de privilegio.

Los precios de las ubicaciones:

Popular Norte: $30.000

Platea Este: $40.000

Platea Oeste Baja: $45.000

Platea Oeste Alta: $55.000

Damas, Menores y Jubilados: $25.000

El equipo sabe que una victoria ante un rival directo como Quilmes será el impulso definitivo para meterse de lleno en la pelea por el ascenso. San Juan se prepara para una tarde de fútbol donde el Verdinegro intentará confirmar su levantada futbolística ante su gente.