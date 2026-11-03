San Martín de San Juan quedó oficialmente eliminado de la Primera Nacional 2026 y no podrá disputar el Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. La confirmación matemática se dio este domingo tras el empate 0 a 0 entre San Martín de Tucumán y Colegiales en La Ciudadela. El conjunto de Munro alcanzó las 52 unidades en la tabla y se quedó con el último boleto de clasificación, dejando al Verdinegro en la novena posición con 51 puntos, a tan solo una unidad del objetivo.

La definición tuvo un desenlace amargo para el equipo sanjuanino, ya que apenas 24 horas antes había cumplido con su parte de manera contundente al golear 5 a 1 a Gimnasia de Jujuy en el estadio Hilario Sánchez. Sin embargo, al no depender de sí mismo en la última jornada de la fase regular, el triunfo no alcanzó y la esperanza quedó condicionada a un resultado ajeno en territorio tucumano que finalmente no se produjo.

La goleada ante Gimnasia de Jujuy

En su despedida de la temporada, el Verdinegro completó una de sus mejores actuaciones del torneo frente a su público. El marcador frente al Lobo jujeño lo abrió Mauro Osores, mientras que Facundo Nadalín y Guillermo Acosta ampliaron la ventaja antes del descanso. En la segunda parte, Ramiro Rúmbolo y Nazareno Fúnez sellaron el 5 a 1 definitivo que sirvió para mejorar la diferencia de gol y mantener con vida la ilusión hasta el domingo.

Pese al sólido cierre en Concepción, el balance de la campaña quedó marcado por la irregularidad y los puntos que se escaparon en las fechas previas. Entre los encuentros más determinantes se destacó el empate 1 a 1 frente a Nueva Chicago en Mataderos, donde el equipo estuvo en ventaja con gol de Fúnez pero no logró sostener la victoria. Esos dos puntos perdidos, sumados a otros tropiezos a lo largo del torneo, resultaron ser la diferencia que marginó a San Martín de la pelea por el ascenso.

El partido en La Ciudadela y el cierre del ciclo 2026

En Tucumán, Colegiales planteó un encuentro cerrado sabiendo que el punto le bastaba para asegurar la clasificación. San Martín de Tucumán no logró romper la paridad en el marcador y el pitazo final decretó el festejo del conjunto de Munro y la eliminación automática del Santo sanjuanino.

Con la fase regular concluida, la dirigencia y el cuerpo técnico de San Martín de San Juan deberán encarar la planificación para la temporada 2027. El receso abrirá una etapa de balances institucionales y deportivos para revisar el armado del plantel, evaluar la continuidad del proyecto y corregir los errores de una campaña en la que la reacción final no alcanzó para clasificar.