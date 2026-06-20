San Martín de San Juan se enfrenta este sábado a Agropecuario Argentino por la fecha 4 de la Primera Nacional, en un partido clave para ambos equipos en el inicio del torneo.

El encuentro se disputará desde las 16:00 en el estadio Hilario Sánchez , en la provincia de San Juan, y contará con transmisión en vivo a través de LPF Play. Además, el seguimiento minuto a minuto estará disponible por TyC Sports.

El conjunto sanjuanino buscará hacerse fuerte de local ante un rival que llega con la intención de sumar puntos fuera de casa. El partido forma parte de la continuidad del campeonato de la segunda categoría del fútbol argentino.

San Martín (SJ) llega al compromiso con una lista de convocados integrada por Sebastián Díaz Robles, Sebastián Jaurena, Maximiliano Velazco, Gabriel Hachen, Facundo Nadalín, Leonardo Monje, Hernán Zuliani, Guillermo Acosta, Federico Murillo, Sebastián González, Manuel Cocca, Lucas Acosta, Julián Marchio, Bruno Juncos, Lucas Verón, Genaro Rossi, Diego Mercado, Carlos Lattanzio, Nicolás Pelaitay y Nazareno Funez.

Lista de convocados para el partido.

El equipo local intentará imponer condiciones en su estadio, mientras que Agropecuario buscará sorprender en condición de visitante en un duelo correspondiente a una nueva jornada del certamen.

El partido podrá seguirse en vivo desde las 16:00 horas y se enmarca en la fecha 4 de la Primera Nacional.

Dónde verlo