San Martín de San Juan San Martín de San Juan concretó la llegada de un nuevo refuerzo para su plantel profesional, en el marco del armado del equipo de cara a la continuidad de la temporada.

El delantero Luciano “Pupi” Ferreyra, proveniente de Rosario Central Rosario Central, se incorporó a la institución verdinegra a préstamo y estampó la firma de su vínculo contractual en la jornada de hoy, formalizando así su arribo al club sanjuanino.

Con su llegada confirmada, el atacante se sumó inmediatamente a los entrenamientos junto al plantel que dirige Schiapparelli, participando de los trabajos físicos y futbolísticos programados por el cuerpo técnico en el inicio de su adaptación.

El futbolista ya se encuentra integrado al grupo y comenzó a familiarizarse con la metodología de trabajo, además de los primeros movimientos tácticos junto a sus nuevos compañeros, en una etapa clave para su puesta a punto.

Desde el cuerpo técnico observan su evolución en estos primeros días, mientras el jugador se incorpora progresivamente a la dinámica del plantel profesional.

Con esta incorporación, San Martín suma una nueva alternativa en el sector ofensivo y continúa ajustando su plantel en el actual mercado de pases, con el objetivo de reforzar distintas líneas de cara a la competencia oficial.

El club confirmó la llegada del atacante con un mensaje de bienvenida, sellando así su incorporación definitiva al equipo verdinegro.