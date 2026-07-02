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San Martín de San Juan sumó a Luciano Ferreyra como refuerzo a préstamo
POR REDACCIÓN
San Martín de San Juan San Martín de San Juan concretó la llegada de un nuevo refuerzo para su plantel profesional, en el marco del armado del equipo de cara a la continuidad de la temporada.
El delantero Luciano “Pupi” Ferreyra, proveniente de Rosario Central Rosario Central, se incorporó a la institución verdinegra a préstamo y estampó la firma de su vínculo contractual en la jornada de hoy, formalizando así su arribo al club sanjuanino.
Con su llegada confirmada, el atacante se sumó inmediatamente a los entrenamientos junto al plantel que dirige Schiapparelli, participando de los trabajos físicos y futbolísticos programados por el cuerpo técnico en el inicio de su adaptación.
El futbolista ya se encuentra integrado al grupo y comenzó a familiarizarse con la metodología de trabajo, además de los primeros movimientos tácticos junto a sus nuevos compañeros, en una etapa clave para su puesta a punto.
Desde el cuerpo técnico observan su evolución en estos primeros días, mientras el jugador se incorpora progresivamente a la dinámica del plantel profesional.
Con esta incorporación, San Martín suma una nueva alternativa en el sector ofensivo y continúa ajustando su plantel en el actual mercado de pases, con el objetivo de reforzar distintas líneas de cara a la competencia oficial.
El club confirmó la llegada del atacante con un mensaje de bienvenida, sellando así su incorporación definitiva al equipo verdinegro.