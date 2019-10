San Martín de Tucumán no tendrá cambios para visitar a All Boys

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Martín de Tucumán, el único puntero de la zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol, no tendrá cambios para enfrentar este sábado a All Boys, en partido de la undécima fecha.



Conforme con el rendimiento experimentado en el triunfo 1-0 sobre Almagro durante la semana pasada (en cotejo pendiente de la primera fecha), la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez le respetará la titularidad a los mismos once protagonistas.



De este modo, la alineación del conjunto tucumano comprenderá a Ignacio Arce; Pier Barrios, Emiliano Amor, Abel Luciatti y Lucas Diarte; Juan Ignacio Mercier; Gonzalo Rodríguez, Mauro Bellone, Claudio Mosca y Nicolás Castro; Luciano Pons.



El resto de jugadores que viajará a Buenos Aires son Pedro Fernández, Emiliano Purita, Luis Aguiar, Matías Fissore, Rodrigo Moreira, Ignacio González, Lucas González y Ramiro Costa.



San Martín, líder con 23 unidades y que el mismo sábado cumplirá 110 años de aniversario de fundación, visitará a All Boys, último con 8, en encuentro que se jugará desde las 14.15 en Floresta, con arbitraje de Diego Ceballos.