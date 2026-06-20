San Martín de San Juan recuperó la sonrisa este sábado en Concepción. En el encuentro pendiente correspondiente a la cuarta fecha de la Primera Nacional, el Verdinegro derrotó por 2 a 0 a Agropecuario Argentino en el estadio Hilario Sánchez y regresó a los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

El equipo sanjuanino mostró solidez y efectividad para quedarse con tres puntos fundamentales en un momento clave de la temporada. El primer golpe llegó a los 21 minutos del primer tiempo, cuando Cocca aprovechó una situación favorable y abrió el marcador para el conjunto dirigido por el cuerpo técnico verdinegro.

A partir de la ventaja, San Martín manejó el trámite del encuentro y controló los intentos de reacción del equipo visitante, que llegó a San Juan necesitado de puntos para escapar de los últimos puestos de la tabla.

En el complemento, el local sostuvo la diferencia y encontró la tranquilidad definitiva a los 40 minutos de la segunda etapa. Hernán Zuliani apareció para sentenciar el partido y desatar el festejo de los hinchas presentes en el Hilario Sánchez.

Con esta victoria, San Martín alcanzó los 23 puntos y logró ingresar a la zona de playoffs por el ascenso, un objetivo que parecía lejano semanas atrás y que ahora vuelve a estar al alcance de la mano.

Además del envión anímico que representa el triunfo, el Verdinegro todavía tiene pendiente la continuidad del encuentro frente a Nueva Chicago, suspendido tiempo atrás tras una presunta agresión al arquero visitante. La resolución y eventual finalización de ese partido podría otorgarle puntos valiosos en la lucha por seguir escalando posiciones. Del otro lado, Agropecuario sumó una nueva frustración y continúa comprometido en la parte baja de la tabla, en zona de descenso, situación que aumenta la presión de cara a las próximas jornadas.

Ahora, el plantel sanjuanino tendrá tiempo para trabajar y preparar su próximo compromiso. San Martín volverá a presentarse el domingo 5 de julio cuando reciba a Chacarita Juniors en el estadio Hilario Sánchez, en otro duelo clave para sostener su lugar entre los equipos que pelean por el ascenso. Por su parte, Agropecuario buscará recuperarse cuando visite a Deportivo Maipú en Mendoza, con la necesidad urgente de sumar para salir de los últimos lugares de la categoría.

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