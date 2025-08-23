Publicidad
San Martín empata 0 a 0 contra Gimnasia por la fecha 6 del torneo

El Verdinegro sigue 0 a 0 contra el Lobo, quien también busca salvarse del descenso.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

Por la sexta fecha del torneo, San Martín empata 0 a 0 contra Gimnasia. El Verdinegro y el Lobo buscan una victoria, ya que ambos se encuentran complicados con el descenso.

Formación de San Martín

Matías Borgogno; Rodrigo Cáseres; Luciano Recalde; Ayrton Portillo; Lucas Diarte; Santiago Salle; Nicolás Watson; Pablo García; Marco Iacobellis; Sebastián González; Ignacio Maestro Puch.

Formación de Gimnasia

Nelson Insfrán; Juan Pintado; Renzo Giampaoli; Gastón Suso; Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane; Nicolás Garayalde; Jeremías Merlo; Lucas Castro; Manuel Panaro; Marcelo Torres.

