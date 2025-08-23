San Martín empata 0 a 0 contra Gimnasia por la fecha 6 del torneo

La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.