San Martín empata 0 a 0 contra Gimnasia por la fecha 6 del torneo
POR REDACCIÓN
Por la sexta fecha del torneo, San Martín empata 0 a 0 contra Gimnasia. El Verdinegro y el Lobo buscan una victoria, ya que ambos se encuentran complicados con el descenso.
Formación de San Martín
Matías Borgogno; Rodrigo Cáseres; Luciano Recalde; Ayrton Portillo; Lucas Diarte; Santiago Salle; Nicolás Watson; Pablo García; Marco Iacobellis; Sebastián González; Ignacio Maestro Puch.
Formación de Gimnasia
Nelson Insfrán; Juan Pintado; Renzo Giampaoli; Gastón Suso; Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane; Nicolás Garayalde; Jeremías Merlo; Lucas Castro; Manuel Panaro; Marcelo Torres.
