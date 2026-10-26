San Martín empató 1-1 con Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, por la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional, y complicó sus chances de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027. El Verdinegro quedó con 48 puntos y deberá ganar en la última jornada, además de esperar que Deportivo Maipú y Colegiales, ambos con 51 unidades, pierdan sus respectivos partidos.

Fúnez abrió el marcador y Chicago lo empató

El conjunto sanjuanino se puso en ventaja a los 47 minutos, cuando Nazareno Fúnez aprovechó un rechazo de la defensa local y sacó un potente remate que superó al arquero Facundo Masuero. El guardameta había ingresado en el entretiempo en reemplazo de Luciano Jache.

Nueva Chicago alcanzó la igualdad a los 64 minutos mediante una pelota detenida, cuando Mauro Pérez conectó el centro enviado por Lucas Ambroggio. El empate le permitió al Torito sumar un punto en su lucha por mantenerse en la categoría.

San Martín, obligado a ganar

Con 48 puntos, el equipo sanjuanino necesita una victoria ante Gimnasia de Jujuy en la última fecha para mantener sus posibilidades de ingresar al Reducido. El encuentro se disputará el sábado 31 de octubre, desde las 15, pero el resultado no será suficiente si Maipú y Colegiales no pierden sus respectivos compromisos.

La definición de la Zona B también tendrá en juego la permanencia de otros equipos. Nueva Chicago visitará a Chacarita en Villa Maipú, mientras que Patronato viajará a Rafaela para enfrentar a Atlético, en dos partidos importantes para la lucha por mantener la categoría.