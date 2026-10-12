San Martín de San Juan empató 1-1 frente a Deportivo Maipú este domingo en Mendoza, por la fecha 33 de la Primera Nacional, y consiguió un punto que le permite seguir peleando por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

El Verdinegro logró recuperarse de la desventaja y cortar una racha de dos derrotas consecutivas. Sin embargo, la igualdad no le alcanzó para meterse entre los ocho mejores de la Zona B, por lo que continúa obligado a sumar en la recta final del campeonato.

El resultado también tuvo importancia porque el conjunto mendocino es un rival directo en la disputa por los puestos de clasificación.

Un primer tiempo parejo y la ventaja mendocina

El encuentro comenzó con intensidad y ambos equipos buscaron imponer sus condiciones. Aunque el trámite fue equilibrado, Deportivo Maipú generó las situaciones más claras durante la primera etapa.

A los 34 minutos, Juan Cruz Giacone aprovechó una pérdida de pelota de San Martín en la mitad de la cancha y definió para establecer el 1-0 a favor del local.

El gol complicó al equipo sanjuanino, que necesitaba una victoria para recuperar terreno en la tabla y volver a ubicarse entre los ocho clasificados al Reducido.

Franco Coronel apareció para igualar el partido

La reacción verdinegra llegó apenas iniciado el complemento. San Martín aprovechó la desconcentración del conjunto mendocino, adelantó sus líneas y encontró el empate por medio de Franco Coronel, quien convirtió para establecer el 1-1.

Después de la igualdad, Deportivo Maipú volvió a tomar la iniciativa y dominó buena parte del segundo tiempo. El equipo sanjuanino debió replegarse para contener los avances del rival y apostó a los contraataques para intentar llevarse los tres puntos.

Finalmente, ninguno logró romper la paridad y el encuentro terminó igualado.

La pelea por entrar al Reducido

El empate dejó sensaciones encontradas para San Martín. Por un lado, permitió cortar la seguidilla de derrotas y sumar como visitante. Por otro, el equipo todavía necesita recuperar posiciones para alcanzar su objetivo.

Tras la caída ante Almagro en el estadio Hilario Sánchez, el Verdinegro había salido de los primeros ocho puestos de la Zona B. Ahora, deberá seguir sumando en las fechas que restan y esperar los resultados de sus competidores directos para mantener viva la ilusión de disputar el Reducido.