San Martín empató 0-0 frente a Tristán Suárez este miércoles en el Hilario Sánchez, por el partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. El Verdinegro tuvo dificultades para generar peligro durante la primera mitad, pero cambió su imagen después del descanso, adelantó sus líneas y terminó haciendo méritos para quedarse con un triunfo que nunca llegó.

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli fue de menor a mayor. Tristán Suárez manejó mejor algunos pasajes iniciales y mostró mayor control de la pelota, aunque tampoco consiguió transformar esa posesión en situaciones claras frente al arco de Sebastián Díaz Robles.

La primera mitad terminó sin goles y con pocas emociones. La paridad reflejó un encuentro cerrado, con dificultades de ambos equipos para encontrar espacios y con las defensas imponiéndose sobre los ataques.

Después del entretiempo cambió el desarrollo. San Martín salió con mayor intensidad, comenzó a jugar más cerca del área visitante y consiguió instalarse durante varios minutos en terreno de Tristán Suárez.

San Martín creció y estuvo cerca de romper el cero

El Verdinegro aumentó su presencia ofensiva durante el complemento y obligó al conjunto de Ezeiza a retroceder. Schiapparelli también buscó respuestas desde el banco con los ingresos de Leonardo Monje y Nazareno Funez, mientras que más tarde entraron Nicolás Iachetti y Nicolás Paz.

En ese tramo llegó la acción más discutida de la tarde. Tras una llegada del local, la pelota terminó sobre la línea del arco defendido por Joaquín Bigo y los jugadores de San Martín reclamaron que había ingresado completamente antes del despeje.

El árbitro Maximiliano Macheroni decidió continuar el juego y no convalidó el tanto. La jugada provocó las protestas del plantel y del cuerpo técnico verdinegro y terminó convirtiéndose en el momento más polémico del encuentro.

San Martín mantuvo la iniciativa después de esa acción, pero no encontró precisión para romper el bloque defensivo visitante. Tristán Suárez protegió el empate y apostó principalmente a sostener el orden durante el tramo final.

Las defensas terminaron imponiéndose

Pese a la mejora del conjunto sanjuanino, el partido terminó sin goles. Tristán Suárez consiguió atravesar otra jornada con el arco en cero, mientras que San Martín volvió a quedarse sin convertir después de la derrota 1-0 sufrida ante Quilmes.

DSPORTS señaló a Nicolás Paz como uno de los futbolistas destacados del encuentro por el lado del Verdinegro, mientras que Alejandro Molina recibió esa consideración en Tristán Suárez. Ambos ingresaron durante el segundo tiempo.

El conjunto visitante terminó además con dos amonestados: Brian Aguilar vio la amarilla durante el primer tiempo y Nicolás Fernández fue sancionado a los 23 minutos del complemento. No hubo expulsados.

Los momentos clave del empate

El primer tiempo estuvo marcado por la escasez de llegadas y el equilibrio. Ninguno consiguió romper el orden defensivo contrario y el 0-0 acompañó al partido hasta el descanso.

El principal cambio llegó en el complemento, cuando San Martín adelantó su posición y comenzó a ejercer mayor presión. Los ingresos realizados por Schiapparelli buscaron darle mayor frescura a un equipo que necesitaba los tres puntos para afirmarse en la pelea por el Reducido.

La acción decisiva fue el gol reclamado por el local y no concedido por Macheroni. A partir de allí, el Verdinegro insistió, pero Tristán Suárez resistió y terminó llevándose un punto de Concepción.

Con el empate, San Martín continúa en la pelea por los puestos de clasificación de la Zona B y ahora deberá volver a sumar rápidamente. Su próximo compromiso será ante Colegiales, mientras que Tristán Suárez recibirá a Atlanta en la siguiente fecha.