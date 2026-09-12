San Martín afronta este sábado un partido importante en su objetivo de seguir escalando posiciones en el Reducido de la Primera Nacional. El conjunto sanjuanino visitará a Quilmes desde las 17, en el Estadio Centenario, por la fecha 29 del campeonato.

El Verdinegro llega con el envión de haber conseguido una victoria en la jornada anterior y actualmente se encuentra dentro de los ocho equipos que estarían clasificando al Reducido de la Zona B. Por eso, sumar de a tres fuera de casa podría ser fundamental para consolidar su posición en la recta final del torneo.

Quilmes llega golpeado

El rival atraviesa una realidad diferente. Quilmes perdió sus últimos tres partidos y quedó a siete puntos de los puestos de clasificación, por lo que necesita hacerse fuerte como local para cortar la mala racha y acercarse nuevamente a la pelea.

San Martín intentará aprovechar ese presente para conseguir otro resultado positivo y continuar creciendo en la tabla.

Las bajas y los regresos

Para este compromiso, Schiapparelli no podrá contar con Nazareno Funez, quien no integró la delegación que viajó a Buenos Aires. Además, Zuliani deberá cumplir una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado frente a Midland.

La buena noticia para el entrenador es el regreso de Sebastián Jaurena, quien se recuperó y tendría posibilidades de volver a ser titular.

El posible equipo de San Martín

Todo indica que el entrenador mantendrá la base del equipo que viene jugando y realizará pocas modificaciones. Dante Álvarez ocuparía el lateral izquierdo en reemplazo de Zuliani, mientras que Nadalin, Osores y Cocca completarían la defensa.

En el mediocampo aparecerían Jaurena, Acosta, Mercado y González, mientras que la dupla de ataque estaría conformada por Rossi y Coronel.

Los datos del partido