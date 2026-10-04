San Martín ganaba en Concepción, cometió dos errores y perdió ante Almagro

San Martín de San Juan sufrió un duro golpe en su lucha por ingresar al Reducido de la Primera Nacional. El Verdinegro perdió 2-1 ante Almagro en el estadio Hilario Sánchez, pese a haberse puesto en ventaja apenas iniciado el segundo tiempo, y sumó su segunda derrota consecutiva.

El equipo sanjuanino quedó con 45 puntos y ocupa provisoriamente el octavo puesto, aunque su permanencia dentro de la zona de clasificación dependerá de lo que ocurra con Deportivo Maipú. El conjunto mendocino enfrentará este lunes a Nueva Chicago y, si consigue una victoria, desplazará al Verdinegro.

El partido comenzó con San Martín intentando asumir el protagonismo en Concepción. Sin embargo, volvió a mostrar dificultades para transformar sus aproximaciones en ocasiones claras. La oportunidad más importante de la primera etapa estuvo en los pies de Nazareno Fúnez, quien tuvo un penal, pero el arquero Emilio González consiguió contener el remate.

Fúnez también tuvo otra posibilidad antes del descanso, esta vez de cabeza, aunque la pelota terminó por encima del travesaño. Del otro lado, Sebastián Díaz Robles respondió cuando Almagro logró acercarse al arco sanjuanino.

San Martín se puso en ventaja

El esperado desahogo llegó apenas comenzó el complemento. A los dos minutos, un centro encontró a Franco Coronel sobre el primer palo. El delantero alcanzó a desviar la pelota y modificó su trayectoria, haciendo que el balón tomara altura y superara al arquero de Almagro para convertirse en el 1-0.

San Martín había conseguido rápidamente la ventaja y parecía quedar en una posición favorable para manejar el encuentro. Sin embargo, dos errores defensivos cambiaron por completo el desarrollo del partido.

Primero, Aguilera intentó salir jugando desde el fondo, pero falló en la ejecución. Facundo De la Vega aprovechó el regalo, recuperó la pelota y sacó un remate bajo que ingresó junto al palo derecho de Díaz Robles para establecer el 1-1.

El empate golpeó al Verdinegro y, poco después, llegó el segundo. Una falta cometida por Sebastián Jaurena derivó en un tiro libre para Almagro. La pelota cayó en el primer palo, donde Santiago Chamorro apareció para conectar un cabezazo y dar vuelta el resultado.

No encontró respuestas

Con el 2-1 en contra, San Martín intentó reaccionar, pero perdió claridad. El equipo movió la pelota y buscó alternativas con modificaciones desde el banco, aunque no logró generar una situación suficientemente clara como para volver a igualar.

Almagro, en cambio, se replegó y administró la ventaja sin necesitar demasiadas aproximaciones ofensivas. El conjunto visitante terminó llevándose tres puntos de Concepción a partir de aprovechar dos equivocaciones puntuales del equipo sanjuanino.

El pitazo final dejó un clima de bronca en el Hilario Sánchez. Hubo reproches hacia los jugadores y el cuerpo técnico, mientras el plantel se retiró con la cabeza gacha después de una derrota que complica sus aspiraciones.

Ahora, San Martín tendrá que mirar lo que suceda con Deportivo Maipú y prepararse para una fecha decisiva. Su próximo partido será justamente ante el conjunto mendocino, en Mendoza, en un duelo directo por la pelea por el Reducido. Luego recibirá a Temperley, en la recta final del campeonato.