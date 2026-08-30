San Martín consiguió una victoria que puede pesar mucho en la recta final de la Primera Nacional. El Verdinegro derrotó este domingo 1-0 a Atlanta en Villa Crespo, sumó su tercer triunfo consecutivo y quedó a las puertas de ingresar a la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Mauro Osores marcó el único gol de la tarde a los 9 minutos del segundo tiempo, pero el triunfo del equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli comenzó a construirse mucho antes. San Martín supo controlar a uno de los equipos que pelea en la parte alta de la Zona B y terminó llevándose tres puntos que lo dejaron con 38 unidades.

El encuentro comenzó con Atlanta intentando imponer condiciones como local y con una primera aproximación de Federico Castro que encendió una alarma en el fondo sanjuanino. Sin embargo, con el correr de los minutos el Verdinegro logró acomodarse.

Sebastián González empezó a tener mayor participación con la pelota y San Martín consiguió quitarle ritmo al Bohemio. El visitante cerró espacios, neutralizó buena parte de la presión del local y atravesó el resto de la primera mitad sin sufrir situaciones claras frente al arco de Sebastián Díaz Robles.

La incomodidad de Atlanta quedó expuesta en el entretiempo, cuando su entrenador, Cristian Pellerano, realizó tres modificaciones buscando cambiar el desarrollo.

Osores apareció en el momento justo

San Martín regresó mejor del vestuario y encontró rápidamente el premio. A los 9 minutos del complemento, una pelota detenida preparada desde el córner terminó encontrando a Mauro Osores dentro del área. El defensor conectó de aire y superó a Lautaro López Kaleniuk para establecer el 1-0.

El gol no hizo retroceder inmediatamente al Verdinegro. Por el contrario, González continuó manejando los tiempos y Guillermo Acosta le dio aire al mediocampo. San Martín encontró espacios a medida que Atlanta adelantó sus líneas y estuvo muy cerca de sentenciar el encuentro.

Franco Coronel comandó una contra y la jugada terminó con Acosta en posición de marcar el segundo, pero Tomás Rojas apareció dentro del área chica para evitarlo.

Esa oportunidad desperdiciada obligó a San Martín a sufrir hasta el final.

Atlanta acumuló jugadores en campo rival durante los últimos minutos y el equipo sanjuanino eligió proteger la diferencia. Allí apareció Díaz Robles, uno de los puntos altos de la tarde, para responder cuando el local consiguió atravesar la defensa.

El Verdinegro resistió y el pitazo de Maximiliano Manduca confirmó un triunfo de enorme valor: 1-0 en Villa Crespo y tres puntos más para una remontada que tomó fuerza justo cuando el campeonato entró en su tramo decisivo.

Tres triunfos y la puerta del Reducido

La victoria ante Atlanta completó una semana prácticamente perfecta para San Martín. Primero derrotó 3-1 a Gimnasia y Tiro de Salta; luego completó los 45 minutos pendientes ante Nueva Chicago y sostuvo el 1-0 que había conseguido antes de la suspensión; y ahora volvió a ganar, esta vez como visitante.

Con los tres puntos obtenidos en Buenos Aires, el equipo de Schiapparelli alcanzó las 38 unidades y quedó noveno en la Zona B, igualado con Deportivo Maipú, que por diferencia de gol conserva actualmente el octavo lugar y el último boleto al Reducido.

San Martín, además, todavía tiene pendiente su encuentro frente a Tristán Suárez, por lo que mantiene la posibilidad de recuperar terreno cuando se ponga definitivamente al día.

El próximo desafío será nuevamente en Concepción, donde recibirá a Midland. Después de varias fechas corriendo desde atrás, el Verdinegro consiguió meterse de lleno en la pelea cuando cada punto empieza a valer mucho más.