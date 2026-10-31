San Martín de San Juan cumplió con su parte y mantiene viva la ilusión de ingresar al Reducido de la Primera Nacional. Este sábado 31 de octubre, el Verdinegro goleó 5-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la fecha 36 y última de la fase regular de la Zona B. Sin embargo, la clasificación todavía no está asegurada: el equipo de Concepción deberá esperar hasta este domingo 1 de noviembre, cuando Colegiales enfrente a San Martín de Tucumán, para conocer si continúa en la pelea por el segundo ascenso.

El conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli salió al campo de juego con una única misión: ganar y hacerlo por una diferencia amplia para mejorar su posición en la tabla. Con esa obligación, el equipo sanjuanino mostró una versión ofensiva desde los primeros minutos y rápidamente comenzó a construir una victoria que le permite seguir soñando.

El primer golpe llegó a los 10 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Luciano Ferreyra, Mauro Osores apareció dentro del área y conectó un remate de derecha para abrir el marcador y desatar el festejo de los hinchas verdinegros.

Apenas tres minutos después, San Martín volvió a encontrar los espacios en la defensa jujeña. Una jugada que comenzó por la banda terminó con Facundo Nadalín apareciendo en el área para marcar el 2-0 de cabeza. En menos de un cuarto de hora, el local ya había conseguido una ventaja importante.

Sin embargo, Gimnasia de Jujuy reaccionó y a los 22 minutos logró descontar. Abel Argañaraz aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió ante la salida del arquero local para establecer el 2-1. El gol visitante generó incertidumbre, aunque no modificó la necesidad de San Martín de seguir buscando el arco contrario.

Con el correr de los minutos, el Verdinegro recuperó el control del juego y volvió a golpear antes del descanso. A los 42 minutos, Guillermo Acosta coronó una buena jugada colectiva por el sector derecho y definió junto a un palo para convertir el 3-1.

El equipo sanjuanino se fue al entretiempo con una ventaja de dos goles y con la tranquilidad de estar cumpliendo la primera condición necesaria para mantenerse en carrera.

Un segundo tiempo que alimentó la ilusión

El complemento comenzó de la mejor manera para San Martín. Apenas transcurrido un minuto, Ramiro Rúmbolo, que había ingresado para disputar la segunda mitad, apareció para marcar el cuarto gol y ampliar la diferencia.

Lejos de conformarse, el Verdinegro sostuvo su intensidad y volvió a convertir a los seis minutos. Nazareno Fúnez fue el encargado de establecer el 5-1, resultado que terminó de encaminar una goleada fundamental para las aspiraciones del equipo.

Con una ventaja de cuatro tantos, San Martín administró el desarrollo del encuentro y buscó evitar cualquier sobresalto que pudiera comprometer la diferencia conseguida.

Gimnasia de Jujuy, que llegó a San Juan con su clasificación al Reducido asegurada, no logró encontrar respuestas ante un rival que necesitaba ganar para conservar sus posibilidades matemáticas de avanzar.

El marcador no volvió a modificarse y el Verdinegro cerró su participación en la fase regular con una victoria contundente, que además le permitió mejorar su diferencia de gol.

San Martín deberá esperar hasta el domingo para conocer su futuro

Pese a la goleada, el futuro de San Martín todavía depende de otro resultado. Con los tres puntos conseguidos ante Gimnasia de Jujuy, el equipo sanjuanino llegó a las 51 unidades y mejoró su diferencia de gol de +2 a +6.

Ahora todas las miradas estarán puestas en el encuentro que disputarán Colegiales y San Martín de Tucumán este domingo 1 de noviembre. Si Colegiales pierde, el Verdinegro tendrá la posibilidad de quedarse con el lugar de clasificación al Reducido gracias a la diferencia de gol.

De esta manera, San Martín cerró la fase regular haciendo lo que necesitaba: ganar, golear y mantener viva su ilusión de pelear por el ascenso a la Liga Profesional.

La goleada ante Gimnasia de Jujuy le permitió despedirse del Hilario Sánchez con una imagen positiva. Sin embargo, la celebración quedó incompleta. El resultado definitivo de su temporada se conocerá este domingo, cuando un partido ajeno determine si el Verdinegro tendrá una nueva oportunidad de seguir luchando por el ascenso.