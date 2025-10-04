San Martín de San Juan e Instituto empataron 0 a 0 este sábado 4 de octubre, en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura 2025, disputado en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, bajo la dirección del árbitro Sebastián Martínez.

El primer tiempo estuvo marcado por la invasión de hinchas locales detrás del arco de Roffo, en la tribuna popular de San Martín, lo que obligó a detener el partido en dos ocasiones antes de que las autoridades de seguridad y el árbitro decidieran continuar. Durante los primeros 45 minutos no se registraron ocasiones claras de gol y el marcador permaneció en cero.

El partido cambió de dinámica cuando Nicolás Watson, ex Instituto y jugador de San Martín, fue expulsado a los 13 minutos del segundo tiempo.

A pesar de la ventaja numérica, Instituto no logró capitalizar la superioridad y San Martín tuvo su chance más clara con un remate del defensor Luciano Recalde que impactó en el travesaño a los 37 minutos del segundo tiempo. El encuentro terminó sin goles, en un resultado que no favorece a ninguno de los equipos en la tabla.

Con este resultado, Instituto quedó 10° en la Zona B con 12 puntos en 11 partidos, igualando a Atlético Tucumán, aunque con peor diferencia de gol (-6 contra 0). Por su parte, San Martín se ubica 11° con 11 puntos y mantiene una situación complicada tanto en la tabla anual como en los promedios, acercándose al descenso.