San Martín de San Juan llegará a una asamblea clave sin candidatos confirmados para suceder a Jorge Miadosqui. El plazo previsto para presentar listas venció este jueves 22 de octubre y la Junta Fiscalizadora no recibió ninguna nómina, por lo que la incertidumbre crece a pocos días de que el Verdinegro deba comenzar a definir su próxima conducción.

La Junta incluso extendió la espera hasta las 21, una hora más de lo previsto originalmente, ante la posibilidad de una presentación sobre el cierre. Sin embargo, el período terminó sin novedades y el club llegará al martes 27 sin una propuesta formal para elegir autoridades.

El escenario se volvió todavía más particular después de que Miadosqui confirmara que no buscará continuar como presidente y tampoco pretende formar parte de la próxima comisión directiva. De esta manera, San Martín deberá encontrar un sucesor después de más de dos décadas con el dirigente como una de las figuras centrales de la institución.

La definición todavía puede llegar en la asamblea

Que no se hayan presentado listas no significa que San Martín necesariamente terminará el martes sin nuevas autoridades.

El estatuto deja abierta la posibilidad de que una alternativa sea conformada durante la propia asamblea si los dirigentes logran alcanzar un acuerdo. Es una situación que ya tiene antecedentes dentro del club.

En 2021, cuando Miadosqui resultó reelegido, la integración de diferentes cargos de la comisión directiva terminó resolviéndose durante la reunión. Aquel proceso aparece ahora como una referencia frente a un escenario en el que las negociaciones continúan abiertas.

La diferencia es sustancial: en aquella oportunidad estaba definida la continuidad del presidente. Ahora, en cambio, no existe un candidato que haya manifestado formalmente su intención de asumir el máximo cargo.

Miadosqui ratificó que mantiene su decisión de dejar la conducción pese a que dentro del club existen sectores que consideran importante su permanencia. El dirigente también expresó que le gustaría que su sucesor surgiera de la actual estructura dirigencial, aunque hasta el momento ninguno de esos nombres se transformó en una candidatura.

Los requisitos que achican la lista de posibles sucesores

La elección también estará atravesada por las condiciones establecidas en el nuevo estatuto de San Martín.

Para ocupar la presidencia o vicepresidencia, el candidato deberá tener al menos 30 años, cinco años de antigüedad como socio y acreditar otros cinco años de experiencia dentro de una comisión directiva.

Esto último no obliga a que esa trayectoria corresponda exclusivamente a la conducción actual, pero igualmente reduce considerablemente el universo de socios que están en condiciones de asumir.

Para el resto de los cargos de la comisión directiva, el requisito establece una edad mínima de 25 años y tres años de antigüedad como socio.

Cualquier propuesta que pueda surgir durante las próximas jornadas o incluso durante la asamblea deberá cumplir esas condiciones.

Qué podría pasar el martes

El orden del día contempla primero el tratamiento de cuestiones institucionales como la memoria, el balance y el inventario. Luego llegará el momento destinado a la elección de las nuevas autoridades.

Si al alcanzar ese punto continúa sin existir una lista, la asamblea podría pasar a un cuarto intermedio. Esa herramienta permitiría extender las negociaciones y buscar un consenso entre los distintos sectores del club antes de concretar una definición.

Por eso, las próximas horas serán determinantes en Concepción. Puede aparecer una lista consensuada antes de la reunión, conformarse una alternativa durante la propia asamblea o abrirse un nuevo período de conversaciones.

La falta de una definición inmediata tampoco dejará al club sin conducción. La actual comisión directiva continuará en funciones hasta diciembre, cuando finaliza formalmente su mandato y debería realizarse el traspaso a las nuevas autoridades.

Miadosqui, mientras tanto, manifestó su intención de colaborar con quien resulte elegido y aportar su experiencia durante la transición, aunque aclaró que eso no implicará ocupar un lugar dentro de la futura conducción.

Así, San Martín llega a una de las decisiones institucionales más importantes de los últimos años sin candidatos oficializados y con una incógnita que recién podría resolverse en la propia asamblea: quién tomará el mando del Verdinegro después de la salida de Miadosqui.