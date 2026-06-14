San Martín sufrió una dolorosa derrota en la fecha 18 de la Primera Nacional. El Verdinegro cayó 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la Tacita de Plata, en un partido que parecía tener bajo control, pero que se le escapó en apenas unos minutos del complemento.

El conjunto sanjuanino mostró una imagen sólida durante gran parte de la noche. Con orden táctico, paciencia y una propuesta inteligente, logró neutralizar los intentos del equipo local y manejó los tiempos del encuentro durante la primera mitad.

Lejos de verse superado por la presión del Lobo jujeño, San Martín se plantó con firmeza. Monje, Acosta y Jaurena sostuvieron el equilibrio en la mitad de la cancha, mientras que Nazareno Funez fue una amenaza constante para la defensa rival. Gimnasia intentó inquietar con algunas aproximaciones, pero nunca logró comprometer seriamente a Díaz Robles.

En el complemento llegó el premio para el equipo sanjuanino. A los 20 minutos, un centro preciso de Zuliani encontró a Funez sin marca dentro del área. El delantero definió con autoridad y estableció el 1-0 para un Verdinegro que justificaba la ventaja.

Sin embargo, cuando parecía encaminado a sumar en una cancha difícil, todo cambió. El entrenador local Matías Pellerano acertó con los cambios y encontró en Octavio Bianchi a la figura decisiva de la noche. El delantero ingresó desde el banco y en apenas ocho minutos marcó dos goles para dar vuelta el resultado y desatar la euforia jujeña.

El golpe fue duro para San Martín, que intentó reaccionar en los minutos finales. La situación se complicó aún más con la expulsión de Mauro Osores, aunque el equipo sanjuanino no renunció a la búsqueda del empate.

Ya en tiempo de descuento, el Verdinegro estuvo muy cerca de rescatar un punto. Tras un error del arquero Milton Álvarez, la pelota quedó servida para el empate, pero el propio guardameta corrigió su equivocación con una atajada decisiva.

No hubo tiempo para más. San Martín se quedó con las manos vacías en Jujuy luego de un partido en el que hizo méritos para llevarse algo más. Dos desatenciones en un breve lapso le costaron demasiado caro y lo dejaron sin recompensa en una noche que terminó siendo un castigo excesivo.