San Martín de San Juan anunció una iniciativa especial para celebrar el Día de la Madre este domingo 18 de octubre, cuando reciba a Temperley por la fecha 34 de la Primera Nacional. El club permitirá que sus socios ingresen al estadio Hilario Sánchez con un acompañante sin pagar una entrada adicional, en una propuesta pensada para que los hinchas puedan disfrutar del partido junto a sus mamás.

La medida fue comunicada a través de las redes sociales oficiales de la institución, donde el Verdinegro invitó a los simpatizantes a compartir una jornada especial en familia. El beneficio estará destinado a los socios que tengan su cuota al día, quienes podrán llevar a una persona de manera gratuita.

Para acceder a la promoción, los socios deberán presentar su carnet y el DNI de su acompañante al momento de ingresar al estadio. De esta manera, la dirigencia busca incentivar la presencia de público en un encuentro importante para el futuro deportivo del equipo sanjuanino.

Cuánto cuestan las entradas para San Martín vs. Temperley

Para los hinchas que no sean socios, el club también habilitó la venta de entradas generales. Los precios establecidos para el encuentro son los siguientes:

Popular: $30.000.

Platea Este: $40.000.

Platea Oeste Baja: $45.000.

Platea Oeste Alta: $55.000.

Damas, jubilados y menores: $25.000.

El encuentro se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 18, en el estadio Hilario Sánchez, donde San Martín buscará hacerse fuerte como local y aprovechar el acompañamiento de sus hinchas.

San Martín necesita ganar para meterse en el Reducido

Más allá de la celebración por el Día de la Madre, el compromiso frente a Temperley tendrá una importancia especial para el conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli, que atraviesa la recta final de la Primera Nacional con la necesidad de sumar puntos.

Actualmente, el Verdinegro ocupa la novena posición de la Zona B y necesita una victoria para regresar a los puestos de clasificación al Reducido. Un triunfo podría permitirle escalar hasta el sexto lugar, dependiendo de los resultados de sus rivales directos.

Sin embargo, enfrente tendrá a Temperley, uno de los protagonistas de la categoría, que se mantiene en los primeros lugares de la tabla y pelea por el liderazgo junto a Tristán Suárez y Atlanta.

La última victoria de San Martín en el Hilario Sánchez fue frente a Colegiales, cuando se impuso por 2 a 0 en la fecha 30. Ahora, el equipo sanjuanino intentará volver a sumar de a tres ante su gente, en una jornada que combinará la celebración familiar con un partido clave para sus aspiraciones de clasificación.