San Martín afrontará la última fecha de la Primera Nacional obligado a ganarle a Gimnasia de Jujuy y a esperar resultados favorables de Deportivo Maipú y Colegiales para mantener sus chances de ingresar al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027. Tras empatar 1-1 ante Nueva Chicago, el Verdinegro quedó noveno en la Zona B, con 48 puntos, mientras que sus dos rivales directos suman 51 unidades.

El equipo sanjuanino recibirá a Gimnasia de Jujuy el sábado 31 de octubre, desde las 15, en busca de una victoria que lo lleve a los 51 puntos. Sin embargo, ganar no le alcanzará si sus competidores también suman, por lo que deberá seguir de cerca los otros dos encuentros que definirán la clasificación.

Los resultados que necesita el Verdinegro

Colegiales, que ocupa el octavo puesto con 51 puntos, enfrentará a San Martín de Tucumán, mientras que Deportivo Maipú, séptimo con la misma cantidad de unidades, jugará ante Tristán Suárez. Para alcanzar a ambos en puntos, San Martín necesita que los dos pierdan sus respectivos compromisos.

Si el Verdinegro gana y Maipú y Colegiales caen, los tres equipos terminarán con 51 puntos. En ese escenario, la clasificación dependerá de los criterios de desempate establecidos para la competencia.

La diferencia de gol, otro factor clave

La tabla muestra que Deportivo Maipú tiene una diferencia de gol de +9, Colegiales cuenta con +4 y San Martín presenta +2. Por eso, incluso si los tres equipos terminan igualados en puntos, el conjunto sanjuanino deberá conocer qué criterios aplica el reglamento y cómo inciden los resultados de la última jornada.

La diferencia de gol actual favorece a sus dos rivales directos, por lo que una victoria amplia del Verdinegro podría ser importante si ese criterio resulta determinante. De todos modos, la clasificación no está garantizada únicamente con ganar y esperar las derrotas de Maipú y Colegiales.

Una última fecha sin margen de error

San Martín llega a la definición fuera de los puestos de clasificación y ya no depende exclusivamente de sí mismo para ingresar al Reducido. El primer paso será vencer a Gimnasia de Jujuy y, después, esperar que los resultados de los otros partidos le permitan seguir en carrera por el segundo ascenso.