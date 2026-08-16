San Martín afrontó este domingo un compromiso fundamental por la fecha 25 de la Primera Nacional. El conjunto sanjuanino visitó a Racing de Córdoba desde las 17 en el estadio Miguel Sancho, ubicado en la localidad de Nueva Italia, en el marco de un enfrentamiento interzonal que resultaba determinante para sus pretensiones en el certamen.

El equipo conducido técnicamente por Alejandro Schiapparelli arribó a este cruce con 28 puntos cosechados en 22 presentaciones, situándose en la posición 15 de la Zona B. Dicha ubicación encendió la preocupación debido a la cercanía con el fondo de la tabla, aunque la corta distancia en las cifras mantiene abiertas las posibilidades de aproximarse al Reducido.

En los escalones inferiores al cuadro verdinegro figuran Chacarita con 26 unidades, Patronato con 24 y Güemes con 20, siendo estos dos últimos los clubes que perderían la categoría al concluir el torneo. En simultáneo, Deportivo Maipú se ubica en la octava colocación y marca el límite de acceso al Reducido con 32 puntos, apenas cuatro por encima de la escuadra de San Juan.

La urgencia por cosechar unidades estaba impulsada por la actualidad deportiva de la institución. San Martín acumulaba tres compromisos consecutivos sin conseguir la victoria. Su festejo más reciente aconteció el 12 de julio, oportunidad en la que venció por 2-0 a Güemes en Santiago del Estero con dos goles de Nazareno Fúnez.

Tras aquel triunfo, el plantel cayó por 2-1 ante Agropecuario y posteriormente registró dos igualdades consecutivas 1-1: la primera frente a Atlético de Rafaela en la cancha Hilario Sánchez y la siguiente contra San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela.

En el desarrollo del encuentro disputado en territorio cordobés, la etapa inicial concluyó con el marcador igualado en cero. Durante el transcurso del segundo tiempo se produjeron variantes en la formación visitante. Primero abandonaron el campo de juego Nazareno Fúnez y Federico Murillo para permitir los ingresos de Genaro Rossi y Ramiro Rumbolo. Más tarde, los futbolistas Franco Coronel y Sebastián González fueron reemplazados por Nicolás Iachetti y Guillermo Acosta.

Finalmente, las acciones concluyeron con un resultado 0-0 en la provincia de Córdoba. Con este marcador definitivo, el equipo sanjuanino cosechó una unidad para su registro en el campeonato y concretó su retorno a la provincia.