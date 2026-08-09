San Martín no pudo y empató 1 a 1 con su homónimo tucumano

San Martín de San Juan rescató un valioso empate 1 a 1 ante San Martín de Tucumán, por la fecha 24 de la Primera Nacional. El encuentro se disputó este domingo 9 de agosto en el estadio La Ciudadela.

Con este resultado, el Verdinegro alcanzó los 29 puntos y quedó ubicado en el puesto 13 entre los 18 equipos de su grupo. El conjunto sanjuanino venía también de igualar en su anterior presentación y consiguió sumar nuevamente, esta vez como visitante.

San Martín de Tucumán, por su parte, llegó al partido en el noveno puesto con 32 unidades, igualado con Deportivo Maipú, y después de haber sufrido dos derrotas consecutivas.

Un primer tiempo trabado

La primera mitad tuvo pocas situaciones claras y estuvo marcada por la intensidad y el roce. El árbitro Bryan Ferreira mostró cuatro tarjetas amarillas antes del descanso.

Agustín Graneros fue amonestado a los 22 minutos para el local, mientras que Leonardo Monje recibió la tarjeta a los 36 para San Martín de San Juan. Un minuto después fue amonestado Nicolás Ferreyra en el conjunto tucumano y, a los 44, Sebastián Jaurena vio la amarilla en el Verdinegro.

El primer tiempo terminó sin goles.

Los goles llegaron en el complemento

San Martín de Tucumán abrió el marcador a los 6 minutos del segundo tiempo. Gabriel Carabajal convirtió de penal y puso en ventaja al conjunto local.

La reacción sanjuanina fue rápida. Apenas tres minutos después, a los 9, Franco Coronel apareció para marcar el 1 a 1 y devolverle la paridad al encuentro.

Después del empate, ambos entrenadores movieron los bancos en busca de modificar el desarrollo, aunque ninguno consiguió volver a quebrar el marcador.

En San Martín de San Juan ingresaron Diego Mercado por Sebastián González y Guillermo Acosta por Leonardo Monje. Más tarde entró Ramiro Rúmbolo por Sebastián Jaurena y, sobre el final, Julián Marchio reemplazó al autor del gol, Franco Coronel.

El 1 a 1 terminó siendo definitivo y le permitió al Verdinegro sumar un punto en una cancha siempre exigente como La Ciudadela.

Ahora, San Martín de San Juan deberá enfocarse en su próximo compromiso por la Primera Nacional, cuando enfrente a Gimnasia y Tiro de Salta.