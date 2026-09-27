San Martín tuvo una tarde para el olvido en Paraná y perdió 3-0 ante Patronato por la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional. El Verdinegro, que llegaba después de vencer a Colegiales, no pudo encontrar respuestas y terminó sufriendo una dura derrota en el día de su aniversario.

Reynaga golpeó de entrada

El partido prácticamente comenzó con una ventaja para el conjunto entrerriano, ya que a los dos minutos Renzo Reynaga ganó una pelota aérea, se impuso ante la marca y sacó un remate hacia el palo más lejano de Díaz Robles. Patronato encontró así el 1-0 y obligó a San Martín a jugar desde atrás prácticamente desde el comienzo.

El conjunto sanjuanino tuvo dificultades para generar situaciones claras durante buena parte de la primera etapa. Su primera aproximación llegó mediante Rossi, quien ingresó al área desde la izquierda y buscó el arco, pero Alan Sosa respondió en dos tiempos para conservar la ventaja local.

Reynaga volvió a aparecer

Cuando San Martín intentaba llegar al empate, Reynaga volvió a complicar a la defensa visitante con un envío largo desde campo propio. A los 40 minutos, el delantero se impuso ante dos defensores y sacó un potente remate hacia el segundo palo para marcar el 2-0 y firmar su doblete.

Patronato se fue al descanso con una ventaja de dos goles y San Martín debía reaccionar en el complemento. Para el segundo tiempo, el Verdinegro realizó dos modificaciones con los ingresos de Coronel y Ferreyra por Nadalín y Acosta.

San Martín buscó descontar

El equipo sanjuanino salió decidido a buscar el descuento y generó peligro rápidamente mediante un córner que terminó con un cabezazo de Fúnez y un posterior remate de Mercado. Con el paso de los minutos, San Martín adelantó sus líneas y dejó espacios que Patronato intentó aprovechar de contragolpe.

A los 25 minutos, Sebastián González cometió una infracción sobre Attis y recibió la tarjeta roja, por lo que el Verdinegro debió afrontar el tramo final con diez jugadores. Patronato aprovechó la superioridad numérica para encontrar más espacios, aunque San Martín también tuvo una ocasión mediante Marchio que fue controlada por Sosa.

Attis sentenció la goleada

Patronato tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia antes del tercer gol. Attis quedó frente al arquero y no pudo convertir, mientras que Soldano también tuvo una chance que terminó por encima del travesaño.

El tercero finalmente llegó a los 44 minutos del segundo tiempo. Bravo envió un centro preciso y Attis modificó la trayectoria de la pelota para colocarla contra el segundo palo y establecer el 3-0 definitivo.

Una dura derrota para el Verdinegro

Con el triunfo, Patronato llegó a los 34 puntos y quedó ubicado en la posición 16. San Martín, en tanto, mantiene 45 unidades y se encuentra en el séptimo lugar de la tabla. El próximo rival del conjunto de Concepción será Almagro.