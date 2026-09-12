San Martín perdió ante Quilmes, pero sigue en puestos del Reducido

San Martín perdió 1-0 frente a Quilmes en el estadio Centenario, por la fecha 29 de la Primera Nacional. El conjunto sanjuanino no pudo sostener el empate sin goles del primer tiempo y terminó quedándose sin puntos.

El partido llegó al descanso sin diferencias y con el marcador en cero. Sin embargo, apenas comenzado el complemento, Quilmes encontró la ventaja que terminó siendo definitiva.

Bindella rompió el cero

A los 4 minutos del segundo tiempo, Agustín Bindella ejecutó un gran tiro libre y marcó el 1-0 para Quilmes. El gol cambió el desarrollo del partido y dejó al Verdinegro por primera vez abajo en el marcador.

Con la ventaja conseguida en el comienzo del complemento, el Cervecero pudo sostener el resultado en su casa. San Martín buscó la igualdad, pero no logró volver a marcar y terminó sufriendo una nueva derrota.

Sigue en carrera por el Reducido

Con esta caída, San Martín quedó con 41 puntos y continúa en la pelea por quedar en el Reducido. El resultado en el estadio Centenario no modifica el objetivo del Verdinegro, que deberá seguir sumando en las próximas fechas.

El equipo sanjuanino intentó cambiar la historia después del gol de Bindella, pero Quilmes consiguió mantener la diferencia hasta el final. El 1-0 terminó siendo suficiente para que el Cervecero se quedara con los tres puntos.

Un final con dos expulsados

Sobre el cierre del encuentro hubo expulsiones en ambos equipos. Cocca vio la tarjeta roja en San Martín, mientras que Yozwiak fue expulsado en Quilmes.

De esta manera, el partido terminó con tensión y dos jugadores fuera del campo. Quilmes se quedó con la victoria y San Martín deberá enfocarse en lo que viene para continuar en la pelea por un lugar en el Reducido.