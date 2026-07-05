

El reinicio de la Primera Nacional no trajo el festejo esperado para San Martín. En el marco de la 19ª fecha de la Zona B, el conjunto sanjuanino sufrió una derrota que duele tanto por la forma como por la tabla de posiciones, donde el equipo se desacomodó tras un partido que, por merecimientos, debió tener otro desenlace.

El castigo del "gol de otro partido"

El trámite comenzó con un San Martín decidido, con criterio para el manejo del balón y una ambición clara: abrir el marcador antes de la media hora. Funez y Rossi fueron las cartas ofensivas, bien secundadas por un Zuliani incisivo que incluso probó suerte por encima del travesaño.

Sin embargo, a los 37 minutos del primer tiempo, la suerte le dio la espalda al local. En lo que fue apenas un espejismo en el dominio del juego, Chacarita tejió una jugada que terminó en el corazón del área, donde Maximiliano Meléndez conectó de aire una volea que se clavó en el ángulo de Díaz Robles. Un gol "de otro partido" que cayó como un baldazo de agua fría en Concepción.

Un segundo tiempo de intentos sin lucidez

Tras el descanso, el equipo de Alejandro Schiapparelli salió con la obligación de revertir el impacto anímico. Si bien el dominio territorial fue evidente y la presión aumentó, la profundidad fue el talón de Aquiles de la tarde.

El arquero visitante, Federico Losas, se convirtió en figura al tapar chances claras de Funez y Zuliani en los primeros 15 minutos del complemento. Más tarde, Guillermo Acosta y Nadalín dispusieron de ocasiones inmejorables que no pudieron capitalizar.

Sobre el cierre, Schiapparelli apostó por el banco: Lattanzio, Iachetti y Juncos saltaron al campo buscando frescura. Pero el equipo, volcado al ataque por inercia, cayó en la repetitiva fórmula de centros, facilitando la tarea defensiva de un Chacarita que se refugió en su ventaja mínima. El final del encuentro encontró a un San Martín puramente sostenido por el amor propio, pero sin la lucidez necesaria para quebrar el cerrojo rival.

Ahora, el Verdinegro deberá dar vuelta la página rápidamente y poner la mira en Santiago del Estero, donde el próximo duelo ante Güemes se presenta como una final obligatoria para retomar la senda ganadora.

Resumen

San Martín (SJ) 0 – 1 Chacarita Juniors

Estadio: Hilario Sánchez.

Árbitro: Daniel Zamora.

Gol: PT, 37m. Maximiliano Meléndez (CH).

Formaciones

San Martín: S. Díaz Robles; F. Nadalín, J. Marchio, M. Cocca, H. Zuliani; G. Acosta, L. Monje, S. González, G. Hachen; G. Rossi y N. Funez. DT: A. Schiapparelli.

Chacarita: F. Losas; F. Facello, M. Leyendeker, N. Pantaleone, N. Cháves; T. Pérez Serra, D. Duran, M. Sanabria, A. Cuello; M. Meléndez y A. Domínguez. DT: C. Grabinski.

Cambios: San Martín: ST, 22m. B. Juncos por G. Hachen y C. Lattanzio por G. Acosta; 33m. N. Iachetti por G. Rossi; 41m. N. Rumbolo y M. Nieva por J. Marchio. Chacarita: PT, 31m. S. Acosta por N. Pantaleone; ST, 12m. C. Perdomo por D. Duran y M. Brun por M. Sanabria; 29m. F. Cristaldo por M. Meléndez.

