San Martín afrontará este domingo ante Racing de Córdoba un partido importante para sus aspiraciones en la Primera Nacional. El Verdinegro suma 28 puntos en la Zona B y necesita recortar la distancia con los equipos que ocupan los últimos lugares de clasificación.

En este momento, Atlético de Rafaela y Deportivo Maipú de Mendoza tienen 35 unidades y aparecen en los últimos puestos que permiten avanzar. La diferencia con San Martín es de siete puntos, por lo que una victoria en Córdoba podría darle un impulso importante.

La pelea de arriba

El conjunto sanjuanino sabe que todavía tiene margen para acercarse, pero necesita comenzar a sumar de manera sostenida. El partido ante Racing, correspondiente a la fecha 25, será una nueva posibilidad para descontar terreno.

El objetivo está puesto en los puestos de clasificación, aunque la distancia también obliga al Verdinegro a no dejar escapar más puntos en esta etapa del campeonato.

También mira la zona baja

La situación de San Martín también exige atención sobre los equipos que vienen detrás. Patronato suma 24 puntos y está apenas cuatro unidades por debajo del conjunto sanjuanino.

Más atrás aparece Güemes, que cierra la Zona B con 20 puntos. Por eso, además de intentar acercarse a Rafaela y Maipú, el Verdinegro necesita sostener una diferencia que le permita afrontar con tranquilidad el tramo final de la competencia.

Este domingo, desde las 17, San Martín tendrá en Córdoba una nueva oportunidad para cambiar su panorama en la tabla.