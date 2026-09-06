San Martín protagonizó una remontada inolvidable este domingo en el estadio Hilario Sánchez. El Verdinegro venció 3-2 a Midland por la fecha 28 de la Primera Nacional, después de estar arriba, pasar a perder y terminar festejando sobre el cierre.

El equipo de Alejandro Schiapparelli comenzó mejor y consiguió ponerse en ventaja durante el primer tiempo. Sebastián “Pulpito” González apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto sanjuanino antes del descanso.

El escenario cambió completamente en el complemento. A los 6 minutos, Matías Flores apareció para Midland y marcó el empate, mientras que a los 32 minutos Marcos Roseti sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo y puso el 2-1 para el visitante.

San Martín quedó obligado a buscar la igualdad y fue con todo en los minutos finales. La insistencia tuvo premio a los 42 minutos, cuando el árbitro sancionó penal y Luciano Ferreyra se hizo cargo de la ejecución para establecer el 2-2.

Cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, llegó el golpe final. A los 46 minutos del complemento, Dante Álvarez probó desde afuera del área y el arquero Mauro Leguiza no pudo controlar la pelota, que terminó ingresando al arco para desatar la locura en Concepción.

El 3-2 significó mucho más que una victoria. San Martín consiguió su cuarto triunfo consecutivo, después de haber derrotado a Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago y Atlanta, y confirmó su recuperación en el tramo decisivo del campeonato.

San Martín en el Reducido

Con los tres puntos, el Verdinegro alcanzó las 41 unidades y quedó séptimo en la Zona B, dentro de los puestos que actualmente clasifican al Reducido por el segundo ascenso. Antes de esta fecha, el equipo sanjuanino tenía 38 puntos y estaba noveno.

La victoria adquiere todavía mayor importancia porque Midland era un rival directo. El conjunto de Schiapparelli no solo consiguió descontarle terreno, sino que lo superó en la tabla gracias a una remontada que parecía imposible cuando el reloj ingresaba en los últimos minutos.

Ahora San Martín afrontará una etapa determinante del campeonato con otro ánimo y con el objetivo de sostenerse entre los ocho primeros. El Verdinegro volvió a ganar, extendió su racha y terminó protagonizando una de esas tardes que pueden marcar un campeonato.