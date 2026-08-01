San Martín recibe a Atlético Rafaela con la obligación de volver al triunfo

San Martín de San Juan afrontará este sábado un compromiso decisivo por la fecha 23 de la Primera Nacional cuando reciba a Atlético Rafaela en el estadio Hilario Sánchez. Desde las 15.30, el equipo sanjuanino buscará reencontrarse con la victoria después de varias jornadas sin sumar de a tres, un resultado que necesita para no perder terreno en la lucha por ingresar al Reducido.

El conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli atraviesa un momento en el que los empates y las derrotas le impidieron consolidarse entre los equipos que pelean por el ascenso. Por eso, el duelo frente a un rival siempre complicado aparece como una oportunidad para recuperar confianza y volver a hacerse fuerte como local.

Enfrente estará Atlético Rafaela, un equipo que ya derrotó al Verdinegro en la primera rueda por 1-0 y que intentará repetir la historia para seguir escalando posiciones en el campeonato. Aquel antecedente obliga a San Martín a buscar revancha y, al mismo tiempo, quedarse con tres puntos de enorme valor para sus aspiraciones.

El encuentro comenzará a las 15.30 y podrá seguirse a través de LPF Play. Para los sanjuaninos, el objetivo es claro: volver a ganar en casa y mantenerse a tiro de los puestos de clasificación antes de ingresar en el tramo decisivo del torneo.