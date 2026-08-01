Deportes > Primera Nacional
San Martín recibe a Atlético Rafaela con la obligación de volver al triunfo
POR REDACCIÓN
San Martín de San Juan afrontará este sábado un compromiso decisivo por la fecha 23 de la Primera Nacional cuando reciba a Atlético Rafaela en el estadio Hilario Sánchez. Desde las 15.30, el equipo sanjuanino buscará reencontrarse con la victoria después de varias jornadas sin sumar de a tres, un resultado que necesita para no perder terreno en la lucha por ingresar al Reducido.
El conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli atraviesa un momento en el que los empates y las derrotas le impidieron consolidarse entre los equipos que pelean por el ascenso. Por eso, el duelo frente a un rival siempre complicado aparece como una oportunidad para recuperar confianza y volver a hacerse fuerte como local.
Enfrente estará Atlético Rafaela, un equipo que ya derrotó al Verdinegro en la primera rueda por 1-0 y que intentará repetir la historia para seguir escalando posiciones en el campeonato. Aquel antecedente obliga a San Martín a buscar revancha y, al mismo tiempo, quedarse con tres puntos de enorme valor para sus aspiraciones.
El encuentro comenzará a las 15.30 y podrá seguirse a través de LPF Play. Para los sanjuaninos, el objetivo es claro: volver a ganar en casa y mantenerse a tiro de los puestos de clasificación antes de ingresar en el tramo decisivo del torneo.