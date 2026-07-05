San Martín volverá a presentarse este domingo en el estadio Hilario Sánchez con un objetivo claro: conseguir una victoria que lo acerque nuevamente a la zona de clasificación a los playoffs de la Primera Nacional. Desde las 16, el Verdinegro recibirá a Chacarita Juniors en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos.

El conjunto dirigido por Schiaparelli atraviesa un momento en el que sumar de a tres resulta indispensable. Actualmente acumula 23 puntos y se encuentra fuera de los puestos de Reducido, apenas a dos unidades de Almagro y Nueva Chicago, los últimos equipos que hoy ocupan las plazas de clasificación.

Del otro lado estará Chacarita, que llega con 19 puntos y también necesita una victoria para alejarse de la zona baja de la tabla y evitar complicaciones con el descenso.

Para este compromiso, el entrenador convocó a los siguientes futbolistas: Sebastián Díaz Robles, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalín, Juan Hernández, Hernán Zuliani, Dante Álvarez, Manuel Cocca, Julián Marchio, Emanuel Aguilera, Nicolás Pelaitay, Leonardo Monje, Gabriel Hachen, Guillermo Acosta, Sebastián González, Ramiro Rumbolo, Rodrigo Nieva, Nicolás Iachetti, Bruno Juncos, Genaro Rossi, Carlo Lattanzio y Nazareno Fúnez.

Venta de entradas

Los hinchas que deseen acompañar al Verdinegro podrán adquirir sus localidades con los siguientes valores: Popular Norte $30.000, Platea Este $40.000, Platea Oeste Baja $45.000, Platea Oeste Alta $55.000 y Damas, menores y jubilados $25.000. Además, pueden comprarse de manera online a través del sitio oficial de venta del club.

Con el apoyo de su gente y la necesidad de volver al triunfo, San Martín afrontará un partido determinante para seguir soñando con un lugar entre los equipos que disputarán el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.