San Martín de San Juan afrontará este sábado 31 de octubre un partido determinante para su futuro en la Primera Nacional. Desde las 15, el Verdinegro recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la fecha 36 y última de la fase regular de la Zona B. El equipo sanjuanino está obligado a ganar y dependerá de otros resultados para conseguir un lugar en el Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

El conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli llega a esta definición ubicado en el noveno puesto de la tabla, con 48 puntos y una diferencia de gol de +2. Su situación es complicada, ya que Deportivo Maipú y Colegiales suman 51 unidades y ocupan posiciones superiores en la clasificación.

La falta de victorias en las últimas jornadas terminó por comprometer las aspiraciones del equipo de Concepción. En sus cinco presentaciones más recientes, San Martín registró tres empates y dos derrotas, una racha que lo dejó sin margen de error en el cierre del campeonato.

En su último compromiso, el Verdinegro igualó 1 a 1 frente a Nueva Chicago en condición de visitante. Ahora, ante su gente, tendrá la oportunidad de conseguir un triunfo que le permita mantener viva la ilusión de continuar en la pelea por regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Qué necesita San Martín para ingresar al Reducido

El panorama para el conjunto sanjuanino no es sencillo. Además de conseguir los tres puntos frente a Gimnasia de Jujuy, deberá prestar atención a los compromisos de sus principales competidores por los últimos lugares de clasificación.

Deportivo Maipú visitará a Tristán Suárez, mientras que Colegiales jugará el domingo frente a San Martín de Tucumán. Ambos equipos llegan a la definición con tres puntos de ventaja sobre el Verdinegro.

La diferencia de gol también podría resultar determinante. Por ese motivo, San Martín buscará una victoria amplia que le permita mejorar sus posibilidades ante una eventual igualdad de puntos.

El encuentro del domingo entre Colegiales y San Martín de Tucumán tendrá especial importancia, ya que se disputará con el resultado del equipo sanjuanino conocido.

Gimnasia de Jujuy llega con la clasificación asegurada

Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Jujuy, un rival que ya tiene garantizada su participación en el Reducido, pero que buscará finalizar lo más arriba posible en la tabla para obtener una mejor ubicación de cara a los cruces eliminatorios.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano se encuentra en el cuarto puesto de la Zona B, con 58 puntos. En su última presentación cayó 2 a 1 frente a Atlanta, por lo que intentará cerrar la fase regular con una victoria.

Para este compromiso, San Martín buscará recuperar su capacidad ofensiva. Sebastián González y los delanteros Funez, Rossi y Coronel aparecen entre las alternativas del entrenador para afrontar una tarde en la que el triunfo será indispensable.

El partido comenzará a las 15, tendrá como árbitro principal a Juan Cruz Robledo y podrá seguirse a través de LPF Play.

Con el respaldo de su público en el Hilario Sánchez, el Verdinegro afrontará una jornada que puede marcar su despedida de la temporada o mantenerlo en carrera por el segundo ascenso. El primer paso será ganar; después, deberá esperar que los resultados ajenos acompañen.