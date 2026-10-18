San Martín afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Temperley desde las 18 en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 34 de la Primera Nacional. El Verdinegro necesita ganar para volver a meterse en zona de Reducido cuando restan solo dos jornadas después de este encuentro.

El equipo sanjuanino llega con 46 puntos y ocupa el 9° lugar de la Zona B. La derrota de Deportivo Maipú ante Chacarita dejó al conjunto mendocino con 48 y le abrió una oportunidad concreta: una victoria llevará a San Martín a 49 unidades y lo devolverá a los puestos de clasificación.

La exigencia será alta. Temperley llega con 59 puntos, marcha 2° y buscará alcanzar a Tristán Suárez, que ganó el sábado y quedó como único líder con 62.

El encuentro tendrá arbitraje de Felipe Viola y podrá verse desde las 18 a través de LPF Play.

San Martín llega sin margen para otro tropiezo

El Verdinegro viene de empatar 1-1 ante Deportivo Maipú en Mendoza, resultado que permitió cortar una racha de dos derrotas consecutivas pero no alcanzó para regresar al Reducido.

Antes había caído frente a Patronato y Almagro, este último en el Pueblo Viejo. Ese traspié como local obliga al equipo sanjuanino a recuperar puntos ante uno de los conjuntos más fuertes de la zona.

Entre las posibles novedades aparece el regreso de Luis “Pulpito” González, una pieza importante para la generación de juego. Franco Coronel, que terminó con molestias frente a Maipú, aparece entre las dudas para el armado ofensivo.

Temperley también se juega mucho en San Juan

El Gasolero llegará con dos victorias consecutivas y en plena pelea por quedarse con el primer puesto del grupo. Ganar en San Juan le permitiría igualar a Tristán Suárez en la cima.

Temperley viene de superar 2-1 a Nueva Chicago y atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato. Sin embargo, tendrá la baja de Fernando Brandán, suspendido por acumulación de amarillas.

En el partido de la primera rueda, disputado el 31 de mayo, Temperley venció 2-1 a San Martín en el Alfredo Beranger.

Un historial sin empates

Los antecedentes también reflejan la paridad entre ambos. Se enfrentaron nueve veces en el profesionalismo y nunca igualaron: San Martín ganó cinco partidos y Temperley cuatro.

En San Juan jugaron cuatro veces y repartieron victorias, con dos para cada uno.

Este domingo, más allá del historial, el escenario será distinto. Para San Martín, los tres puntos pueden significar volver al Reducido y recuperar el control de su destino en la recta final de la Primera Nacional.