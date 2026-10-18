San Martín rescató un empate ante Temperley, pero quedó obligado a ganar

San Martín de San Juan empató 1-1 con Temperley este domingo en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 34 de la Zona B de la Primera Nacional, y complicó sus posibilidades de ingresar al Reducido por el segundo ascenso. El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli jugó gran parte del encuentro con diez futbolistas y consiguió la igualdad en el segundo tiempo.

El comienzo fue cuesta arriba para el Verdinegro. A los nueve minutos de la primera etapa, Julián Marchio recibió una tarjeta roja directa y dejó a su equipo en inferioridad numérica. Poco después, el entrenador debió realizar otra modificación por la lesión de Federico Murillo, quien fue reemplazado por Emanuel Aguilera.

Pese a la dificultad, San Martín intentó sostenerse en el partido, pero Temperley aprovechó una de sus oportunidades antes del descanso. A los 40 minutos, Gabriel Hauche culminó un contragolpe y abrió el marcador para la visita, tras una asistencia de Lorenzo Monti.

En el complemento, el conjunto sanjuanino buscó alternativas para recuperar terreno. El ingreso de Genaro Rossi por Luciano Ferreyra le dio mayor presencia ofensiva y el equipo encontró una oportunidad para volver a meterse en partido.

El empate llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Nazareno Funes presionó la salida defensiva de Temperley, recuperó la pelota y venció al arquero Ezequiel Mastrolia para establecer el 1-1.

El goleador verdinegro estuvo cerca de dar vuelta el resultado. Después de la igualdad, volvió a rematar al arco y la pelota terminó impactando en el poste derecho, en una de las ocasiones más claras del local para quedarse con los tres puntos.

Un punto que obliga a mirar otros resultados

Con el empate, San Martín quedó a un punto de la zona de clasificación al Reducido, cuando restan dos jornadas para el cierre de la fase regular. Si bien continúa con posibilidades matemáticas de avanzar, el equipo ya no depende exclusivamente de sus propios resultados.

El calendario le plantea dos compromisos decisivos para intentar alcanzar el objetivo. Primero deberá visitar a Nueva Chicago en Mataderos y luego cerrará su participación en la fase regular frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el estadio Hilario Sánchez.

El Verdinegro buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el tramo final y esperar resultados favorables de sus rivales directos para mantener la ilusión de pelear por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.