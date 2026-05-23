San Martín volvió a festejar en Concepción y se quedó con un triunfo importante ante Deportivo Maipú. En un partido intenso y cambiante, el Verdinegro ganó 2-1 por la fecha 15 de la Primera Nacional y logró meterse nuevamente entre los equipos que hoy clasifican al Reducido de la Zona B.

Desde el comienzo, el conjunto sanjuanino intentó asumir el control del juego. Con presión alta y movilidad en ataque, el equipo de Alejandro Schiapparelli empezó a acercarse al área rival, mientras Maipú apostaba a esperar y salir de contra.

La primera parte mostró a un San Martín más activo y con mayores intenciones ofensivas. Bruno Juncos tuvo una situación clara dentro del área y luego Hernán Zuliani probó desde media distancia en otro avance peligroso del local.

Cuando el primer tiempo parecía irse sin goles, apareció Gabriel Hachen. A los 43 minutos, el mediocampista recibió una asistencia de Nazareno Funez y definió con precisión para abrir el marcador y desatar el festejo en el Hilario Sánchez.

En el arranque del complemento, Deportivo Maipú cambió la postura y adelantó sus líneas. El equipo mendocino encontró espacios y logró complicar a San Martín durante varios pasajes del segundo tiempo.

El empate llegó a los 31 minutos, cuando Tomás Silva aprovechó una jugada rápida y definió cruzado para establecer el 1-1 parcial. El gol generó incertidumbre en el local, aunque la reacción fue inmediata.

Dos minutos más tarde, Sebastián Jaurena envió un centro preciso al área y Nicolás Iachetti apareció para marcar el 2-1 definitivo. El delantero, que había ingresado desde el banco, terminó siendo clave para devolverle la ventaja al Verdinegro.

En los minutos finales, San Martín sostuvo el resultado y cerró una victoria que necesitaba para recuperar terreno en el campeonato. Además de quedarse con el clásico ante Maipú, el conjunto sanjuanino cortó el invicto de cinco partidos que arrastraba el equipo mendocino.

Con estos tres puntos, el Verdinegro vuelve a posicionarse en la pelea por ingresar al Reducido y afrontará las próximas fechas con otro panorama en la Primera Nacional.