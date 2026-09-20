San Martín le gana a Colegiales 2 a 0 por un pase al Reducido

San Martín recibirá este domingo a Colegiales por la fecha 30 de la Primera Nacional, en un partido clave para sostenerse dentro de los puestos del Reducido. El Verdinegro ocupa el 7º lugar de la Zona B con 42 puntos, mientras que su rival aparece 10º con 40, por lo que el cruce puede modificar directamente la pelea por la clasificación.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Hilario Sánchez y tendrá a Federico Benítez como árbitro principal. La AFA designó además a Mariano Viale y Antonela Pajón como asistentes, mientras que Federico Guaymás será el cuarto árbitro.

El equipo sanjuanino necesita volver al triunfo después de dos fechas sin ganar. Viene de igualar 0-0 como local frente al líder Tristán Suárez y anteriormente había sufrido una derrota ante Quilmes, resultados que frenaron una racha de siete partidos sin caídas y cuatro victorias consecutivas.

San Martín recupera una pieza en el mediocampo

Entre las novedades para este domingo aparece el regreso de Diego Mercado, quien cumplió la fecha de suspensión y volvería al mediocampo. También existe la posibilidad de que Nazareno Funez, que sumó minutos frente a Tristán Suárez, integre el ataque desde el arranque.

En defensa no se esperan grandes modificaciones. Nadalín y Álvarez ocuparían los laterales, con Osores y Marchio en la zaga, mientras que Mercado compartiría la mitad de la cancha con Murillo, Sebastián González y Coronel.

Arriba, una de las alternativas que analiza el cuerpo técnico es conformar la dupla ofensiva con Funez y Rossi.

Colegiales también pelea por entrar

El conjunto visitante llega a San Juan después de vencer 1-0 a Nueva Chicago y también mantiene intactas sus chances de alcanzar el Reducido. Con 40 puntos, está a solo dos unidades de San Martín y necesita sumar para acercarse a los ocho primeros.

En la primera rueda, Colegiales se impuso 2-0 ante el Verdinegro, un antecedente que suma condimento a un duelo directo por la clasificación.

Después de esta jornada quedarán seis fechas para el cierre de la etapa regular. San Martín deberá visitar posteriormente a Patronato y luego recibirá a Almagro, en una recta final donde cada punto tendrá peso en la definición.