San Martín se mide el saco ante Atlético Rafaela en el debut

Llegó el día del debut para San Martín en la Primera Nacional 2021, será este viernes 12 de marzo a partir de las 18.00 ante Atlético Rafaela en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez de Concepción.

En el torneo pasado, San Martín estuvo a tres partidos del ascenso a Primera, pero se quedó en el camino ante Estudiantes de Caseros. Luego de eso vino el receso y, posterior a eso, llegó el partido por los 32avos de final de la Copa Argentina, fue el 1 de marzo ante San Martín de Tucumán, a quien le ganó por 1 a 0 con aquel gol en contra de Lucas Diarte, lo que le permitió avanzar a los 16avos de final, su rival se conocerá recién el 17 de marzo con el ganador del partido entre Racing o Sportivo Belgrano de San Francisco.

Es decir, que desde el último partido oficial, pasó poco tiempo, tan sólo 11 días de aquella vitoria ante el Santo tucumano. Pero ahora comienza a transitar el camino en la Primera Nacional, donde pondrá todas las fichas para intentar conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Para esta nueva temporada, el equipo de Paulo Ferrari sumó a cinco refuerzos, el delantero Juan Cruz Villagra (Defensa y Justicia), el defensor colombiano Jorge Zules Caicedo (Unión de Santa Fe), el volante Ezequiel Denis (Independiente), el volante Martín Rivero (Belgrano de Córdoba) y el último en sumarse fue el delantero Ivo Constantino (Belgrano de Córdoba).

Para el encuentro de la primera fecha, Ferrari no podrá contar con uno de sus jugadores más regulares, como Gonzalo Berterame, quien sufrió una lesión en el partido de Copa Argentina ante San Martín de Tucumán, por lo tanto no podrá llegar para el debut, en su reemplazo ingresaría Maximiliano González. En tanto que el ataque también sufriría una variante, no sería de la partida Lucas Campana y en su lugar ingresaría Juan Cruz Villagra.

Probables formaciones

San Martín: Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gastón Hernández y Jonás Aguirre; Maximiliano González, Nicolás Pelaitay, Martín Rivero, Pablo Ruíz; Matías Giménez y Juan Cruz Villagra.

Atlético Rafaela: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Tomás Baroni, Cristian González, Brian Calderara; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Emanuel Molina; Guillermo Funes, Claudio Bieler.

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 18.00

Estadio: Hilario Sánchez