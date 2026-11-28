La renovación de autoridades de San Martín de San Juan volvió a quedar sin definiciones. La asamblea de socios realizada el viernes 27 de noviembre terminó sin candidatos oficializados para reemplazar a Jorge Miadosqui y con una nueva postergación, en medio de las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre la conducción del club.

Ante la falta de postulaciones, los socios resolvieron pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el lunes 14 de diciembre, a las 21. La fecha será una nueva instancia para intentar destrabar la situación dirigencial que atraviesa el Verdinegro.

En la previa de la reunión, dos nombres aparecían entre las alternativas para suceder a Miadosqui: Daniel Salinas y Alejandro Maturano, ambos integrantes de la actual comisión directiva. Sin embargo, ninguno formalizó su candidatura durante el encuentro y las negociaciones internas no permitieron alcanzar una definición.

El escenario mantiene abierta la incertidumbre sobre quién asumirá la conducción de la institución de Concepción, que debe resolver su transición dirigencial después de más de dos décadas con Miadosqui al frente.

Una transición sin definiciones

La asamblea había comenzado originalmente el 27 de octubre, pero en aquella oportunidad también se resolvió pasar a un cuarto intermedio ante la falta de acuerdos. Un mes después, la reunión volvió a terminar sin candidatos y con una nueva fecha para intentar avanzar en la renovación de autoridades.

Miadosqui ya manifestó su decisión de finalizar su ciclo como presidente. Sin embargo, ante la ausencia de una conducción alternativa definida, continúa sosteniéndose provisoriamente en el cargo mientras se busca una salida institucional.

La falta de postulaciones mantiene en suspenso el futuro político y administrativo del club, en un momento en el que la institución también debe organizar sus próximos compromisos deportivos y económicos.

La posibilidad de una intervención

Uno de los puntos que genera preocupación es la posibilidad de que San Martín atraviese una intervención institucional si no logra resolver la renovación de sus autoridades.

El 14 de diciembre será una fecha clave para conocer si aparece una candidatura formal y se alcanza un acuerdo que permita avanzar con el proceso. De no conseguirlo, la intervención aparece como un escenario posible ante la falta de una conducción definida.

Por ahora, el Verdinegro continúa sin candidatos oficializados para la presidencia y con una nueva fecha marcada en el calendario. La expectativa está puesta en que las próximas semanas permitan resolver una transición que lleva más de un mes sin avances concretos.