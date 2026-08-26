San Martín completó este miércoles los 45 minutos pendientes ante Nueva Chicago y selló una victoria por 1-0 en el partido correspondiente a la fecha 17. El Verdinegro logró sostener la ventaja conseguida con el gol de Sebastián Jaurena y sumó tres puntos clave en su pelea por meterse en la zona del Reducido.

Con este triunfo, el conjunto sanjuanino llegó a los 35 puntos y quedó a solamente una unidad de Atlético de Rafaela, que actualmente ocupa el último lugar de la zona de clasificación al Reducido.

Un partido que tuvo que esperar

El encuentro entre San Martín y Nueva Chicago había comenzado con normalidad, pero fue suspendido luego de una supuesta agresión contra el arquero del conjunto de Mataderos, Facundo Masuero.

En aquella jornada, el Verdinegro se encontraba arriba en el marcador gracias al tanto convertido por Jaurena. La interrupción se produjo antes del comienzo del segundo tiempo y obligó a que los equipos regresaran este miércoles para completar los 45 minutos restantes.

San Martín salió a jugar ese tramo con una premisa clara: defender la ventaja y quedarse con tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el campeonato.

El Verdinegro mira al Reducido

Los minutos restantes tuvieron al equipo sanjuanino enfocado en conservar el resultado conseguido en la primera parte. Finalmente, San Martín pudo mantener el 1-0 y concretar una victoria que adquiere un valor especial por el momento que atraviesa en la tabla.

Los tres puntos le permitieron alcanzar las 35 unidades y acercarse a la zona de clasificación al Reducido. Ahora, el Verdinegro quedó a un solo punto de Atlético de Rafaela, que ocupa el último puesto que permite ingresar a la instancia de definición por el ascenso.

La pelea por los lugares de arriba vuelve a tomar temperatura y San Martín sabe que cada punto puede resultar determinante en el tramo decisivo de la temporada.

Tres puntos que pueden valer mucho

Con el triunfo ante Nueva Chicago, el Verdinegro no solo completó una historia que había quedado inconclusa, sino que también dio un paso importante en su objetivo de meterse entre los equipos que disputarán el Reducido.

El gol de Sebastián Jaurena terminó siendo suficiente para quedarse con una victoria que, más allá del marcador, puede adquirir una importancia decisiva cuando llegue el momento de mirar la tabla y definir quiénes tendrán la posibilidad de pelear por el ascenso.