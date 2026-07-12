San Martín volvió a la victoria en la Primera Nacional al imponerse por 2-0 frente a Güemes, en Santiago del Estero, por la fecha 20 del campeonato. El Verdinegro dejó atrás la derrota sufrida la jornada pasada frente a Chacarita y consiguió tres puntos fundamentales que lo llevaron a 26 puntos y pelea por entrar en la zona de Reducido.

El gran protagonista de la tarde fue Nazareno Fúnez, autor de los dos goles del conjunto sanjuanino. El delantero abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, aprovechando un despeje del arquero Martínez para darle tranquilidad al equipo verdinegro.

En el complemento, Güemes adelantó sus líneas en busca del empate, aunque dejó espacios que San Martín supo aprovechar. A los 21 minutos del segundo tiempo, nuevamente apareció Fúnez, quien definió con precisión, tras un centro de Nadalín, para establecer el 2-0 definitivo y liquidar el encuentro.

El doblete del atacante fue determinante para que el Verdinegro recuperara confianza luego del traspié sufrido ante Chacarita y volviera a sumar de a tres fuera de casa.

Además del triunfo, la victoria tiene un valor especial para San Martín porque le permitió alcanzar los 26 puntos y pelea por ingresar en la zona de playoffs, objetivo que el equipo persigue para mantenerse en la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El conjunto sanjuanino mostró carácter, eficacia en ataque y orden defensivo para regresar de Santiago del Estero con un resultado que puede marcar un punto de partida de cara a la segunda mitad del campeonato. El próximo rival verdinegro es Tristan Suárez, de local en el Hilario Sánchez, el próximo lunes 20 de julio.