San Martín afrontará este domingo una prueba clave en la Primera Nacional cuando visite a Atlanta, uno de los equipos que pelea en los primeros puestos de la Zona B. El Verdinegro buscará extender su buen momento y dar un paso importante en la lucha por ingresar al Reducido.

El encuentro correspondiente a la fecha 27 comenzará a las 15.30 en el estadio Don León Kolbowski, en Villa Crespo. El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli llega al compromiso ubicado en el noveno puesto, a solo una posición de los lugares que permiten disputar el Reducido por el segundo ascenso.

El conjunto sanjuanino atraviesa un buen presente después de conseguir dos victorias consecutivas como local. Primero derrotó 3-1 a Gimnasia y Tiro y luego se impuso 1-0 ante Nueva Chicago, resultados que le permitieron alcanzar los 35 puntos y acercarse a la zona de clasificación.

Del otro lado estará Atlanta, que ocupa el cuarto lugar de la Zona B con 42 unidades. El Bohemio, sin embargo, viene de caer 2-0 frente a Patronato y buscará recuperarse ante su gente.

Para el compromiso, Schiapparelli ya definió la delegación que viajó a Buenos Aires y tendrá disponibles sus principales alternativas para intentar conseguir un resultado positivo fuera de San Juan.

El historial representa otro desafío para el Verdinegro. Atlanta ganó seis de los diez enfrentamientos oficiales entre ambos, mientras que San Martín consiguió una sola victoria y empataron los tres restantes. Además, el conjunto sanjuanino nunca pudo derrotar al Bohemio jugando en Buenos Aires.

El último cruce también quedó en manos de Atlanta. Fue el pasado 13 de abril, cuando se impuso 2-1 en San Juan. Ahora, San Martín tendrá la oportunidad de cortar esa racha y, principalmente, continuar sumando en una etapa decisiva de la Primera Nacional.

El encuentro podrá seguirse mediante la plataforma LPF Play.