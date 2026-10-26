San Martín empata 1-1 con Nueva Chicago en Mataderos

San Martín visitará este lunes a Nueva Chicago con la obligación de ganar para sostener sus aspiraciones de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. El partido comenzará a las 13 en el estadio República de Mataderos, por la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional, y se jugará sin público local.

El Verdinegro viene de empatar 1-1 ante Temperley y necesita sumar de a tres en un tramo decisivo del campeonato. Además, deberá estar atento a los resultados de sus rivales directos, ya que la victoria no le garantizará por sí sola el ingreso a los puestos de clasificación.

Un partido decisivo en Mataderos

San Martín afrontará el encuentro con la presión de conseguir un resultado que le permita continuar en la pelea por un lugar entre los ocho equipos que disputarán el Reducido. El margen para dejar puntos en el camino es cada vez menor y el equipo sanjuanino buscará aprovechar esta oportunidad como visitante.

Del otro lado estará Nueva Chicago, que atraviesa una situación complicada en la lucha por la permanencia y llega golpeado por sus últimos resultados. El conjunto local también necesita sumar, aunque jugará a puertas cerradas por los incidentes registrados en su anterior presentación ante Gimnasia de Jujuy.

La cuenta para seguir en carrera

El objetivo del equipo sanjuanino es claro: ganar en Mataderos y mantener vivas sus posibilidades de clasificación. Luego, deberá seguir de cerca los resultados de Deportivo Maipú, Colegiales y de los demás rivales directos en la disputa por el ingreso al Reducido.