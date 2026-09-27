San Martín pierde 1-0 ante Patronato en un duelo clave

San Martín enfrentará este domingo a Patronato por la fecha 31 de la Primera Nacional. El partido comenzará a las 16 y se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El Verdinegro llegará a este compromiso después de conseguir un triunfo por 2-0 ante Colegiales en la fecha anterior. Patronato, en tanto, viene de igualar 1-1 frente a Nueva Chicago.

Cómo llegan los dos equipos

San Martín acumula resultados variados en sus últimas cuatro presentaciones, con dos victorias, un empate y una derrota. En esos encuentros convirtió seis goles y recibió tres.

Patronato, por su parte, registra una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos. En ese período marcó tres goles y recibió dos.

El antecedente entre San Martín y Patronato

El último enfrentamiento entre ambos equipos por la Primera Nacional se disputó el 9 de mayo. Ese encuentro terminó igualado 1-1.

En los últimos partidos entre ambos, San Martín aparece con cuatro victorias y un empate. Ahora volverán a enfrentarse por la fecha 31 del campeonato.

Juan Loustau será el árbitro

El partido entre Patronato y San Martín tendrá a Juan Loustau como árbitro principal. El encuentro se disputará este domingo 27 de septiembre desde las 16, en Paraná.

San Martín buscará volver a sumar de a tres después de su victoria ante Colegiales. Patronato intentará quedarse con el triunfo luego del empate conseguido frente a Nueva Chicago.